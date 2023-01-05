Премьер почтил молитвой в мечети память о жертвах январских событий
Правительство
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Глава Правительства совершил молитву и обряд жертвоприношения Курбан шалу.
Премьер-министр РК Алихан Смаилов посетил столичную мечеть Абу Насыра аль-Фараби, сообщает Kazpravda.kz.
"Глава Правительства совершил молитву и обряд жертвоприношения Курбан шалу в память о жертвах январских событий", - проинформировали в пресс-службе премьера.
Также сегодня президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий.