В Казахстане в результате паводков пострадало более 19 тысяч объектов недвижимости

Правительство, Паводки
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Премьер Олжас Бектенов провел совещание по вопросам восстановления жилья и инфраструктуры после паводков, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства

Фото: пресс-служба правительства

О текущей ситуации и проводимых работах доложили министры промышленности и строительства Канат Шарлапаев, энергетики Алмасадам Саткалиев, вице-министр транспорта Сатжан Аблалиев. Также были заслушаны акимы Западно-Казахстанской, Актюбинской, Атырауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Костанайской областей.

В Казахстане по всем домам, признанным не подлежащими восстановлению в результате паводков, ведутся работы по строительству и выкупу. Всего в результате паводков пострадало 19 342 объекта недвижимости (дома и дачи, являющиеся единственным жильем), 8 578 из них признаны не подлежащими восстановлению. На сегодня проводятся работы по строительству 2 578 домов и выкупу 6 тыс. объектов недвижимости.

Премьер-Министр отметил оперативность строительства 200 новых домов в СКО и 5 - в Павлодарской области. Также 22 дома будут сданы в ближайшие дни в Костанайской области. Отмечено, что в целом приняты все меры для ускоренного восстановления жилья. Акиматы полностью обеспечены необходимым финансированием, устранены все коллизии, утверждены типовые проекты возводимых домов. Вместе с тем в отдельных регионах имеется отставание от графика работ на 15-25 дней. В частности, низкие темпы строительства в Западно-Казахстанской, Актюбинской, Акмолинской и Атырауской областях.

Глава правительства поручил акимам мобилизовать людей и технику по каждому объекту, напомнив, что для исполнения поставленных президентом задач остается порядка 2,5 месяца. При этом премьер-министр потребовал не допускать нарушений строительных норм.

«Надо ускорить темпы восстановительных работ. Все вопросы, связанные с поставкой строительных материалов, мобилизацией трудовых ресурсов и спецтехники на площадках нужно оперативно решать. Обо всех проблемах, влекущих отставание от графика, незамедлительно докладывать в центр. При необходимости мы перераспределим ресурсы, усилим вас техникой и людьми. Важно обеспечить соблюдение всех строительных норм и требований безопасности. Эти вопросы не должны вызывать обеспокоенность граждан. Акимы регионов несут персональную ответственность за качество домов», — подчеркнул Олжас Бектенов, поручив министерству промышленности и строительства жестко контролировать качество строительных работ.

Министр промышленности и строительства Канат Шарлапаев, вице-министры энергетики и транспорта по поручению премьер-министра основную часть рабочего времени будут находиться в регионах, непосредственно на строительных площадках до завершения всех работ. 

На ремонт и реконструкцию местных дорог из резерва правительства выделено 22,7 млрд тенге, 7,5 млрд направлены на восстановление школ в пострадавших регионах. Все школы будут восстановлены до начала учебного года.

#паводки #Правительство #Бектенов

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