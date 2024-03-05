Премьер поручил акиматам работать по принципу «город без окраин»

По его словам, не нужно ограничиваться благоустройством только центра

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Меры по благоустройству и озеленению городов рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Олжаса Бектенова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как отметил глава кабмина, вопросы благоустройства и озеленения городов имеют важное значение как для комфортного проживания жителей, так и для развития туристической сферы. При этом он указал, что люди каждый день сталкиваются с различными неудобствами: отсутствие тротуаров, освещения, зеленых насаждений.

- Основной проблемой благоустройства и озеленения является отсутствие системной работы со стороны акиматов. Высаживаются деревья и растения, за которыми потом никто не ухаживает. Большой проблемой является необустроенность общественных пространств и придомовых территорий. Парки и скверы зачастую выглядят бесхозными, не идет их ежегодное обновление и обустройство. Иногда в парках даже ведется строительство объектов, — сказал Олжас Бектенов.

Вместе с тем он отметил высокую активность населения в решении этих вопросов. К примеру, благодаря общественникам вместо строительства ряда объектов в столице обустроены скверы и места отдыха. Так, вместо 18-этажного здания в районе улицы Нажимиденова было решено построить сквер. Новым центром притяжения в Астане также станет аллея Мынжылдык.

- Акимату необходимо продолжить работу по созданию в столице новых комфортных зон для отдыха, реализации комплексной системы озеленения. Это позволит «оживить» большие жилые кварталы города, — подчеркнул премьер.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается и по городу Алматы, где активно создается благоприятная среда для горожан. К примеру, заброшенная территория на улице Байсеитовой стала парком.

- В этом году акимат должен сдать 3 новые и реконструировать 3 существующие парковые зоны. Мы знаем, что население активно выступает против точечной застройки, уплотнения исторических районов города и выпиливания деревьев. Следует учитывать мнение горожан, — отметил Бектенов.

В целом он подчеркнул, что подобные вопросы часто поднимаются практически во всех городах страны. По его словам, развитие и застройку городских территорий следует осуществлять строго в соответствии с генеральными планами и проектами детальной планировки.

- Акиматам надо проводить работу по обеспечению принципа "город без окраин", не ограничиваться благоустройством только центра. Можно привлекать бизнес и крупные предприятия для "шефствования" за скверами или общественными пространствами. Надо сделать доброй традицией, чтобы мелкий бизнес также следил за прилегающей территорией, — указал премьер.

Учитывая сказанное, Олжас Бектенов поручил акимам регионов обеспечить полное и качественное исполнение соответствующих дорожных карт.

- Важно, чтобы города стали удобными и комфортными для проживания. Акиматам надо смотреть шире дорожных карт, решать оперативно возникающие проблемы, прислушиваться к мнению населения, — указал он.

Глава правительства также потребовал не допускать сокращения зеленого фонда городов, обеспечив максимальную приживаемость высаживаемых насаждений и четкий уход за ними.

Кроме того, министерствам промышленности, экологии и финансов поручено разработать законодательные поправки для обеспечения прозрачности госзакупок работ и услуг по озеленению территорий.