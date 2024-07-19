Премьер поручил объединить усилия региона и центра в развитии туризма в ВКО

Туризм
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Глава правительства Олжас Бектенов ознакомился с туристическим потенциалом Восточно-Казахстанской области и дал ряд поручений по дальнейшему развитию отрасли и увеличению ее доли в структуре экономики региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Фото: пресс-служба правительства РК

Благодаря уникальным природно-климатическим условиям регион обладает широкими возможностями для развития всех видов туризма. На сегодня устойчивым спросом среди отдыхающих пользуются пляжи Бухтарминского водохранилища и Сибинских озер, пантолечение в Катон-Карагайском районе, исторические объекты региона, а также горнолыжный туризм в Глубоковском районе и Риддере. В прошлом году внутренний туристский поток в ВКО вырос на 2,7% и составил более 350 тыс. отдыхающих. Росту числа зарубежных туристов способствовало установление безвизового режима между РК и КНР.

Бектенов ознакомился с туристской инфраструктурой Глубоковского района и планами по развитию экотуризма. Ему представили проекты, которые планируется реализовать с соблюдением экологических стандартов, доложили о развитии в регионе санаторно-курортного, зимнего, сельского видов туризма.  

В целом, в строительство новых объектов и развитие отрасли в прошлом году было вложено 12 млрд тенге инвестиций.

«Восточно-Казахстанская область имеет серьезный потенциал для развития экологического туризма. Как обозначил президент, нужно создавать прозрачные и стабильные условия для привлечения инвесторов в туристическую отрасль. На сегодня в области прорабатывается вопрос по реализации проектов с привлечением частных инвестиций. Поручаю в данном направлении объединить усилия региона и центра», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Премьер акцентировал внимание на необходимости развития и популяризации горнолыжного туризма. Отмечено, что в составе сборных страны по зимним и горнолыжным видам спорта большинство спортсменов являются выходцами из Восточно-Казахстанской области. Для дальнейшего развития горнолыжного кластера «Риддер – Глубокое», Министерству туризма поручено оказать содействие в развитии зимних видов спорта.

Олжас Бектенов ознакомился с принимаемыми мерами по развитию транспортной сети и авиасообщения для раскрытия  туристского потенциала. В целях обеспечения транспортно-логистической доступности курортного региона налажены прямые авиарейсы из Астаны, Алматы, Шымкента и Караганды в Усть-Каменогорск. На стадии переговоров – открытие прямого маршрута из Атырау.

При этом глава правительства отдельно остановился на качестве дорожного покрытия и создания современной сети придорожного сервиса.

Для организации трансграничного маршрута «оз. Канас – оз.  Маркаколь» поручено проработать вопрос строительства дорожного покрытия от села Теректы до озера Маркаколь, а также обеспечить строительство не менее 15 санитарно-гигиенических узлов вдоль автомобильных дорог республиканского значения, пролегающих по территории ВКО.

#ВКО #туризм #Бектенов

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