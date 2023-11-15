Премьер поручил регионам до конца года достичь все целевые показатели

Экономика, Правительство
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Глава Кабмина напомнил, что до конца года осталось 1,5 месяца

Фото: пресс-служба правительства РК

Итоги социально-экономического развития и исполнение республиканского бюджета за январь-октябрь этого года рассмотрели на заседании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Как доложил министр национальной экономики Алибек Куантыров, за отчетный период темп роста экономики Казахстана достиг 4,9%. Положительная динамика в реальном секторе составила 3,8%, в сфере услуг – 5,4%. Среди отраслей наилучшие показатели демонстрируют строительство, торговля, информация и связь, а также транспорт.

Темп роста инвестиций в основной капитал достиг 12,6%. Их приток вырос в таких сферах, как транспорт и складирование – на 58%, здравоохранение – на 40%, торговля – на 38%, образование – на 18%, сельское хозяйство – на 8,7%, промышленность – на 8,3%.

По предварительным итогам, в январе-сентябре внешнеторговый товарооборот республики вырос на 2,4% до $102 млрд. Экспорт составил более $57 млрд, в том числе экспорт обработанных товаров – $18 млрд, импорт товаров – более $44 млрд. Положительный торговый баланс РК равен $13 млрд.

По информации вице-министра финансов Даурена Темирбекова, за 10 месяцев в государственный бюджет поступило 15,5 трлн тенге доходов, план исполнен на 98,3%. В частности, республиканский бюджет пополнился на 10,5 трлн тенге, местные бюджеты – на 5,1 трлн тенге. Вместе с тем расходы госбюджета исполнены на 98,2%, республиканского – на 99,4%, местных – на 97,2%.

Премьер-министр подчеркнул, что экономика страны адаптировалась к непростым условиям и сохраняет темпы роста. В частности, положительную тенденцию показывает реальный сектор, который продолжает оставаться фактором устойчивости экономики.

Так, машиностроение выросло на 27%, в том числе автомобилестроение - на 42%, горнодобывающая промышленность – более чем на 6% за счет роста добычи нефти и природного газа, обрабатывающая промышленность – на свыше 3%.

Значительный рост зафиксирован в легкой промышленности – почти на 12% за счет увеличения выпуска текстильных изделий. Выросло производство пластмассовых изделий на 5,5%, продуктов питания – на 3% и напитков – почти на 2%.

Обеспечены высокие темпы на уровне 12,5% в строительном секторе – введено свыше 13 млн кв. м. жилья. В секторе услуг рост наблюдается в торговле более чем на 10%, отрасли связи – на 8% и транспортной сфере – на 7%.

В целом по всем основным показателям отмечается положительная динамика в областях Абай и Жетысу, Западно-Казахстанской, Кызылординской областях и в городе Алматы.

«Всем регионам до конца года надо обеспечить достижение целевых показателей социально-экономического развития. Важным фактором экономического роста является привлечение частных инвестиций. Это наша приоритетная задача», — отметил Алихан Смаилов.

Он указал, что госорганам и регионам необходимо вести работу по привлечению инвестиций, а также обеспечить реализацию запланированных проектов.

«Глава государства поставил задачу по каждому среднему предприятию расширить производство в 2-3 раза. Необходимо ответственным госорганам, акиматам совместно с Нацпалатой «Атамекен» принять конкретные меры по реализации данного поручения», — сказал премьер.

По его словам, в целом следует активнее поддерживать бизнес в вопросах расширения действующих производств и создания новых предприятий.

Как отметил глава правительства, благодаря своевременно принятым мерам в республике удалось снизить уровень инфляции до 10,8%. Вместе с тем для достижения цели по уменьшению инфляции в 2 раза до конца года госорганам и акиматам требуется обеспечить реализацию всех запланированных шагов в рамках Комплекса мер по контролю и снижению уровня инфляции.

«До конца года осталось 1,5 месяца. Необходимо сохранить траекторию роста экономики, обеспечить достижение всех целевых показателей», — заключил Алихан Смаилов.

#регионы #Смаилов #поручение #достижение #показатели

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