Премьер посетил историко-культурный комплекс в области Ұлытау

История , Правительство
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Ұлытау посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан», построенный в 2021 году по поручению главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина ознакомился с состоянием историко-культурного комплекса, расположенного рядом с мавзолеем и включающего в себя памятник Жошы хану, палаточный городок.

Комплекс построен по поручению президента в рамках 750-летия Золотой Орды. С момента открытия объект посетили более 35 тыс. туристов из регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья.

«Глава государства, выступая на Национальном курултае, отметил, что Улус Жошы занимает значимое место в традиции государственности Казахстана. С учетом важности комплекса необходимо принять все меры для дальнейшего развития инфраструктуры и улучшения туристического потенциала», ­— подчеркнул Олжас Бектенов.

 

#комплекс #визит #Бектенов #Жошы

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