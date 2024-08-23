Премьер посетил историко-культурный комплекс в области Ұлытау

В этом году исполнилось 800 лет с момента образования Улуса Жошы

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в рамках рабочей поездки в область Ұлытау посетил историко-культурный комплекс «Жошы хан», построенный в 2021 году по поручению главы государства, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Глава кабмина ознакомился с состоянием историко-культурного комплекса, расположенного рядом с мавзолеем и включающего в себя памятник Жошы хану, палаточный городок.

Комплекс построен по поручению президента в рамках 750-летия Золотой Орды. С момента открытия объект посетили более 35 тыс. туристов из регионов страны, дальнего и ближнего зарубежья.