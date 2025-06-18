Он осмотрел предприятия индустриальной зоны «Saran», производственные объекты АО «Qarmet», в том числе металлургический комбинат и шахта «Саранская». Внимание уделено проектам в энергетической, коммунальной и сельскохозяйственной сферах

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов в ходе рабочей поездки в Карагандинскую область проверил реализацию поручений Главы государства по промышленному развитию, диверсификации экономики с упором на глубокую переработку, развитию энергетической инфраструктуры и агропромышленного комплекса, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Премьер-министр ознакомился с развитием индустриальной зоны «Saran», расположенной в городе Сарань Карагандинской области. На примере открытия нового предприятия по производству оцинкованных металлоизделий ТОО «Казахстанский завод горячего цинкования» проверена проводимая в регионе работа по наращиванию выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. Горячее цинкование или защита металлических изделий от коррозии широко используется в строительстве, машиностроении, сельском хозяйстве и других отраслях экономики.

С учетом положительной динамики в промышленности РК спрос на оцинкованные металлоизделия ежегодно растет. Запуск предприятия мощностью 50 тыс. тонн продукции в год позволит покрыть до 80% потребностей отечественных производителей металлоконструкций. В проект инвестировано 6,2 млрд тенге, из которых 80% — заемные средства через механизмы холдинга «Байтерек». Запуск завода стал результатом эффективности мер государственной поддержки. Планируется создание 115 постоянных рабочих мест. Кроме того, будет дан дополнительный импульс развитию пояса малого и среднего бизнеса вокруг крупного производства.

В Сарани также был посещен завод ТОО «Tengri Tyres» по производству шин. Предприятие нацелено на снижение импортозависимости и развитие локального производства. На заводе полного цикла запущены все технологические процессы в соответствии с международными стандартами. За январь-март текущего года произведено 135,4 единиц легковых, грузовых и зимних шин под брендом Attar на общую сумму 2,6 млрд тенге. Помимо обеспечения потребностей внутреннего рынка осуществляется экспорт легковых шин.

Директор ТОО «Tengri Tyres» Александр Уставщиков проинформировал о планах по выпуску до конца текущего года 1,2 млн шин на 29,3 млрд тенге. В данный момент на заводе трудятся 850 человек. Выход на полную проектную мощность обеспечит в общей сложности создание 1 125 постоянных рабочих мест.

Премьер-министр отметил важность дальнейшего увеличения поставок и расширения рынка продаж.

В ходе посещения предприятия по производству бытовой техники ТОО «Silk Road Electronics» внимание уделено планам по увеличению локализации производства. Показатель на сегодня составляет более 50%. Для дальнейшего роста вложены значительные инвестиции в модернизацию оборудования. Выпускаемая продукция — телевизоры, водонагреватели, мини-печи, вытяжки, пылесосы, стиральные машины, кухонные плиты и др. — реализуется в РК и соседних странах. Развитие партнерства с международными компаниями способствует трансферу технологий и расширению экспорта. В частности, подписанное соглашение с компанией Samsung подтверждает доверие международных брендов к промышленному потенциалу РК.

Премьер-министр ознакомился с проводимой работой по обеспечению безопасности труда работников на шахте «Саранская». В ходе спуска в шахту на глубину 520 метров были осмотрены проходческие участки. Директор Угольного департамента АО «Qarmet» Джакан Мухамеджанов проинформировал о внедрении в соответствии с мировыми стандартами системы позиционирования персонала, позволяющей в режиме реального времени отслеживать местоположение работников в подземных выработках. Это усиливает контроль за безопасностью и позволяет оперативно реагировать в нештатных ситуациях. Продемонстрированы технические возможности видеосвязи с находящимися на рабочих местах шахтерами. Программа модернизации также включает обновление проходческого оборудования, улучшение вентиляционных систем, усиление противопожарной защиты и расширение цифровой инфраструктуры подземных работ.

В ходе беседы с шахтерами обсуждены вопросы адаптации к цифровизации производства. Олжас Бектенов отметил необходимость ускорения аналогичных установок на других шахтах для обеспечения безопасности труда горняков. Общий объем инвестиций в модернизацию угольных предприятий Qarmet составляет порядка $500 млн. Масштабными работами по внедрению передовых систем будут охвачены и другие шахты.

В городе Темиртау Премьер-министр посетил металлургический комбинат Qarmet. За пять месяцев текущего года предприятие увеличило производство твердой стали на 13% — до 1,5 млн тонн.

На площадке конвертерного цеха мощностью до 4 млн тонн жидкой стали в год Премьер-министру было доложено о проводимой в соответствии с поручением Президента работе по подключению производственных мощностей к природному газу. В прошлом году проведен капитальный ремонт конвертеров №1 и №2 с полной заменой корпусов и установкой более современных и устойчивых конструкций. Это позволило увеличить объемы выплавки стали и повысить производственную эффективность цеха.

Здесь же Олжас Бектенов ознакомился с ходом строительства коксовых батарей №8 и №9. Инвестиционный проект мощностью 1,5 млн сухого кокса в год реализуется совместно с китайской компанией ACRE Coking&Refractory Engineering Consulting Co., Ltd в рамках договоренностей, достигнутых во время рабочего визита Премьер-министра в Китайскую Народную Республику 5 ноября 2024 года. Представлены основные параметры производства, запуск которого запланирован на 2027 год.

Руководство Qarmet доложило о реализации проекта строительства нового литейно-прокатного комплекса. Ввод комплекса позволит освоить производство премиальных марок стали для автомобильной, химической, нефтяной, строительной и других отраслей. Проект расширит географию рынков сбыта казахстанской стали, снизит энергозатраты и минимизирует воздействие на окружающую среду при производстве.

Также представлен проект промышленного пояса малого и среднего бизнеса вокруг комбината. МСБ будет выпускать продукцию с высокой добавленной стоимостью — от упаковки и фильтров до светотехники и изделий из стали. Заключены первые офтейк-контракты, предпринимателям предоставлены готовые производственные площади и гарантированный сбыт продукции на сумму $87 млн в год.

В городе Темиртау Премьер-министр осмотрел участок реконструкции тепловых сетей. Проект реализуется в рамках модернизации коммунальной инфраструктуры и предусматривает замену более 8 км трубопровода диаметром 820 мм. Новые трубы оборудованы современными теплоизоляционными материалами и защитной оболочкой, что позволит существенно сократить теплопотери и обеспечить надежное теплоснабжение Восточного и Центрального районов города.

Олжас Бектенов подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону находится на особом контроле. Внимание уделяется таким городам, как Темиртау, включенным в «красную зону». Акимату области поручено завершить реализацию проектов теплоснабжения до начала холодов. Министерству энергетики – оказать максимальное содействие, Министерству финансов совместно с Министерством национальной экономики — приоритетно рассмотреть вопрос финансирования социально значимых инфраструктурных проектов, в том числе по строительству сетей водоснабжения.

На примере ТОО «Молочная ферма Рамадан», расположенной в Нуринском районе, Олжас Бектенов ознакомился с развитием агропромышленного комплекса региона. Новое предприятие оснащено по европейским стандартам и станет одним из крупнейших в Карагандинской области. Предусмотрено собственное производство кормов для содержания 1,1 тыс. голов голштино-фризского скота, из которых 880 коров будут доиться ежедневно. На полную мощность ферма выйдет в первом полугодии 2026 года и обеспечит выпуск свыше 9,5 тыс. тонн молока в год. Продукция будет поставляться на молокоперерабатывающие предприятия Карагандинской области и города Астаны. В рамках проекта планируется создание 70 новых рабочих мест. Премьер-министр отметил, что при масштабной поддержке государства аграрии, в свою очередь, должны обеспечивать устойчивые результаты, модернизировать производство и участвовать в улучшении жизни на селе.

Акиматам областей совместно с Министерством сельского хозяйства поручено качественно подготовиться к уборочным работам и сформировать необходимый запас продовольствия. Перед Министерством сельского хозяйства совместно с заинтересованными госорганами поставлена задача по обеспечению мер для недопущения распространения саранчи и защиты посевных площадей.

«Глава государства ставит перед нами задачу по наращиванию промышленного развития. По итогам 5 месяцев текущего года ВВП Казахстана вырос на 6%. При этом мы должны усилить дальнейшую работу по диверсификации структуры экономики. Карагандинская область является ключевым промышленным регионом страны. Важно, что на сегодня мы видим результаты по увеличению выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью. К этому должны стремиться все предприятия . Импортозамещение – наша ключевая задача. Правительство будет всецело поддерживать развитие таких производств. В свою очередь, бизнесом должны выполняться встречные обязательства в виде внедрения современных технологий, повышения качества выпускаемой продукции и роста экспортного потенциала», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Министерству промышленности и строительства совместно с заинтересованными органами поручено обеспечить устойчивую загрузку мощностей предприятий и развития всей цепочки смежных производств.