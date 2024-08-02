Премьер посетил Высший колледж APEC PetroTechnic

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Атыраускую область на примере Высшего колледжа APEC PetroTechnic ознакомился с подготовкой высококвалифицированных специалистов для экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министр в ходе посещения колледжа осмотрел лаборатории и тренировочные полигоны, где обучают специалистов нефтегазового дела.

Колледж реализует образовательные услуги с применением лучших мировых практик и использованием современного оборудования. Учебный процесс выстроен с упором на новые образовательные программы. Содержание каждой из них разработано с учетом международных стандартов и передового мирового опыта, а также требований казахстанских и зарубежных нефтегазовых компаний. Студенты обучаются на английском языке, который на сегодня является основным в индустрии нефти и газа.

Олжасу Бектенову было доложено о высокой востребованности подготовленных здесь кадров. Так, на сегодня трудоустраиваемость выпускников APEC PetroTechnic превышает 90%, причем за 3 года была значительно улучшена динамика. Если в 2022 году было трудоустроено 92,2% выпускников, то в текущем этот показатель достиг 97,5%. Всего с 2013 года колледж подготовил свыше 2790 специалистов, которые сейчас успешно применяют полученные знания в крупных нефтегазовых, нефтесервисных, энергетических и IT компаниях. Среди них такие гиганты, как «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company N.V., «КазМунайГаз», KEGOC, Chevron, British Petroleum и другие.

Кроме того, APEC PetroTechnic является участником реализуемого в стране важного социального проекта по переобучению работников Проекта Будущего Расширения месторождения Тенгиз, поэтапно высвобождаемых в связи с завершением строительства. Всего с 2019 года в аккредитованных учебных заведениях по 11 трудовым специальностям было обучено более 2,5 тыс. человек (в том числе были обучены порядка 350 жителей Жылыойского района). После прохождения специальных курсов профильной подготовки 80% трудоустроены на постоянные рабочие места.

Между Министерством труда и социальной защиты населения, акиматом Атырауской области и ТОО «Тенгизшевройл» разработана и утверждена Дорожная карта на 2024 год, в рамках которой уже с начала года 94 человека приступили к обучению по востребованным специальностям. Всего в текущем году планируется охватить 250 человек. Сертификат международного образца даст им возможность успешного трудоустройства и дальнейшей работы в нефтегазовых компаниях региона.

Глава правительства подчеркнул важность повышения востребованности отечественных кадров и сокращения потребности в иностранной рабочей силе.

«Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Колледж APEC PetroTechnic – одно их таких учреждений. Подобных заведений в нашей стране должно быть больше, так как они придают мощный импульс развитию образовательной среды в целом, позволяют готовить высококвалифицированных специалистов с нужными рынку навыками и способных свободно выходить на мировой рынок», — отметил Олжас Бектенов.

В Казахстане функционируют 772 колледжа, где обучаются более 528 тыс. студентов. На сегодняшний день 518 предприятий страны осуществляют шефство над 410 колледжами. Премьер-министр поручил Министерству просвещения проанализировать текущую ситуацию и рассмотреть вопросы по увеличению количества аналогичных учреждений в других регионах.