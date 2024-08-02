Премьер посетил Высший колледж APEC PetroTechnic

Образование
55
Наталия Буланова
выпускающий редактор

Он поручил Минпросвещения рассмотреть вопросы по увеличению количества аналогичных учреждений в других регионах

Фото: пресс-служба правительства РК

Глава правительства Олжас Бектенов во время рабочей поездки в Атыраускую область на примере Высшего колледжа APEC PetroTechnic ознакомился с подготовкой высококвалифицированных специалистов для экономики страны, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина

Премьер-министр в ходе посещения колледжа осмотрел лаборатории и тренировочные полигоны, где обучают специалистов нефтегазового дела.

Колледж реализует образовательные услуги с применением лучших мировых практик и использованием современного оборудования. Учебный процесс выстроен с упором на новые образовательные программы. Содержание каждой из них разработано с учетом международных стандартов и передового мирового опыта, а также требований казахстанских и зарубежных нефтегазовых компаний. Студенты обучаются на английском языке, который на сегодня является основным в индустрии нефти и газа.

Олжасу Бектенову было доложено о высокой востребованности подготовленных здесь кадров. Так, на сегодня трудоустраиваемость выпускников APEC PetroTechnic превышает 90%, причем за 3 года была значительно улучшена динамика. Если в 2022 году было трудоустроено 92,2% выпускников, то в текущем этот показатель достиг 97,5%. Всего с 2013 года колледж подготовил свыше 2790 специалистов, которые сейчас успешно применяют полученные знания в крупных нефтегазовых, нефтесервисных, энергетических и IT компаниях. Среди них такие гиганты, как «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company N.V., «КазМунайГаз», KEGOC, Chevron, British Petroleum и другие.  

Кроме того, APEC PetroTechnic является участником реализуемого в стране важного социального проекта по переобучению  работников Проекта Будущего Расширения месторождения Тенгиз, поэтапно высвобождаемых в связи с завершением строительства.  Всего с 2019 года в аккредитованных учебных заведениях по 11 трудовым специальностям было обучено более 2,5 тыс. человек (в том числе были обучены порядка 350 жителей Жылыойского района). После прохождения специальных курсов профильной подготовки 80% трудоустроены на постоянные рабочие места.

Между Министерством труда и социальной защиты населения, акиматом Атырауской области и ТОО «Тенгизшевройл» разработана и утверждена Дорожная карта на 2024 год, в рамках которой уже с начала года 94 человека приступили к обучению по востребованным специальностям. Всего в текущем году планируется охватить 250 человек. Сертификат международного образца даст им возможность успешного трудоустройства и дальнейшей работы в нефтегазовых компаниях региона.

Глава правительства подчеркнул важность повышения востребованности отечественных кадров и сокращения потребности в иностранной рабочей силе.

«Учебные заведения должны выстраивать долгосрочные партнерские отношения с потенциальными работодателями. Колледж APEC PetroTechnic – одно их таких учреждений. Подобных заведений в нашей стране должно быть больше, так как они придают мощный импульс развитию образовательной среды в целом, позволяют готовить высококвалифицированных специалистов с нужными рынку навыками и способных свободно выходить на мировой рынок», — отметил Олжас Бектенов.  

В Казахстане функционируют 772 колледжа, где обучаются более 528 тыс. студентов. На сегодняшний день 518 предприятий страны осуществляют шефство над 410 колледжами. Премьер-министр поручил Министерству просвещения проанализировать текущую ситуацию и рассмотреть вопросы по увеличению количества аналогичных учреждений в других регионах.

#кадры #колледж #APEC PetroTechnic

Популярное

Все
Почему мир признал среднеазиатскую овчарку, а тазы и тобета – нет?
Какие тайны знал Рашид ад-дин?
Гражданин США Мелвин Граф отправился в Северный Казахстан, чтобы восстановить историю жизни своего отца
Современный кочевник отправляется в путешествие из Казахстана в Китай
Как в Усть-Каменогорске выросла Куленовка
«Не повидав Азии, нельзя сказать, что знаешь земной шар»
Казахский язык Эльза Панаева считает родным
В армию... на месяц
С начала года Алматинскую область посетили 1,5 млн туристов
В Актобе в «чистых четвергах» лидируют предприниматели
В четвертьфинале Олимпиады Назым Кызайбай сразится с колумбийкой
Рекордную партию наркотиков задержали на границе в РК
НОК Казахстана подал апелляцию на результат боя Мухаммедсабыра Базарбайулы
Instagram заблокировали в Турции
Программа выступлений спортсменов на ОИ-2024 на сегодня
Получатели дешевых госзаймов завышали цены на продукты в Мангистау
«Крепкий парень» или настоящая женщина?
Спасение души не терпит суеты
«Ваша сноха сбила человека»: полмиллиона отдала мошенникам 90-летняя пенсионерка
В ООН раскритиковали допуск к ОИ провалившей гендерный тест боксерши
В Таразе открылся филиал российского университета
Более 520 тыс. штук молоди рыб спасено в Атырауской области
Токаев позвонил триумфатору Олимпиады
Трех чеченцев обвинили в Бельгии в планировании теракта
Волонтер награжден за активное участие в ликвидации последствий паводков
Путинцева вслед за Рыбакиной снялась с Олимпиады
В пострадавшем от паводков жилом массиве Актобе строят комфортную школу на 300 мест
Байден намерен представить план реформы Верховного суда США
Елдос Сметов стал олимпийским чемпионом Парижа
Париж-2024: кто из казахстанцев сегодня выступит на Олимпиаде
Глава государства поздравил олимпийского чемпиона Елдоса Сметова
Всемирные игры кочевников: беркутчи проехались на общественном транспорте по Астане
В Астане проверили готовность отелей к приему участников Всемирных игр кочевников
Продажи риса в Казахстане выросли почти в полтора раза
Спорт объединяет нацию
Токаев произвел назначения в своей администрации
Яблоневый сад во дворе школы
Казахстанцы поставили рекорд, избавляясь от рублей
С заботой о многодетных
Олимпиада: Казахстан завоевал первую медаль
Шымкентский водоканал, признанный лучшим в стране и СНГ, может стать полностью частным
Три человека погибли в воинской части в Арысе
Возвращение к истокам: как отметили праздник Сабантуй в Астане
УЕФА выбрал лучших футболистов Евро - 2024
Информацию о похищении судьи в Астане подтвердила полиция
На востоке республики вдвое увеличен объем ремонта дорог
Казахстан инициирует закон о семейно-бытовом насилии в рамках МПА СНГ
Сколько выпускников набрало пороговый балл на ЕНТ
Гости из Поднебесной ознакомились с туристическим потенциалом края
Неделя добра продолжается в регионах
У доброго хозяина и озеро икру мечет
Не сыпьте соль на сердце
Эпос Султана Раева
Состоялся технический пуск Шатыркольской горно-обогатительной фабрики
Представлена концепция развития искусственного интеллекта
Все, что вы еще не знали об ОСМС
«Цифра» на службе у недропользователей
Состоялся областной конкурс школьников «Менің шежірем»
С начала лета с территории заповедника «Бурабай» вывезено 152 тонны мусора
Популярное место отдыха шымкентцев возвращается в государственную собственность

Читайте также

Токаев поздравил победителей Международной химической олимп…
Фонд всеобуча: родители сами будут выбирать поставщиков оде…
Сезон школьных ярмарок начинается в Астане
Когда начнется учебный год для школьников Астаны

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]