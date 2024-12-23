Премьер поставил задачи перед новым министром национальной экономики

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Олжас Бектенов представил коллективу Министерства национальной экономики нового руководителя ведомства Серика Жумангарина, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Олжас Бектенов поблагодарил Нурлана Байбазарова за проделанную работу на посту вице-премьера – министра национальной экономики и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.

В ходе представления Серика Жумангарина руководитель правительства обозначил, что приоритетной задачей ведомства на предстоящий период является выполнение поручения главы государства по обеспечению динамичного экономического роста. На сегодня экономика демонстрирует устойчивую тенденцию роста. Поручено усилить работу по структурному изменению экономики, повышению эффективности бюджетной, налоговой политик и уровня прогнозирования бюджетных параметров.

Кроме того, Министерству национальной экономики для обеспечения роста экономики в приоритетных отраслях необходимо проводить сбалансированную политику поддержки бизнеса, взвешенную политику тарифного регулирования.