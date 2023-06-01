Премьер потребовал устранить все нарушения на рынке "Алтын Орда"

Правительство, Экономика, Общество
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По данным акимата Алматинской области, увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса в «Алтын Орде», что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

Фото пресс-службы Правительства РК

Актуальные вопросы работы крупнейшего торгового рынка республики «Алтын Орда» рассмотрели на совещании под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова с участием руководства центральных госорганов, акиматов Алматы и Алматинской области, Генпрокуратуры, АЗРК, АФМ и других ведомств, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Было отмечено, что на рынке размещено более 5 тыс. торговых мест, а его посещаемость достигает порядка 50 тыс. покупателей в день. Рынок охватывает до 40% оптовой и 70% розничной торговли овощной, мясной продукцией и фруктами в Алматы и Алматинской области. Основными поставщиками товаров для него являются отечественные производители, а также компании из соседних стран.  

Вместе с тем, учитывая большой ежедневный поток продукции, на рынке создается неконтролируемая олигополия в региональном масштабе. В результате проверок Генеральной прокуратуры и госорганов выявлено более 300 нарушений норм законодательства РК в сферах санитарного, ветеринарного, экологического, водного, трудового, архитектурно-строительного, противопожарного, налогового контроля, а также в области защиты конкуренции.

По данным акимата Алматинской области, выявленные нарушения устранены частично. При этом увеличилось количество жалоб от предпринимателей на неблагоприятные условия ведения бизнеса, что в конечном счете приводит к необоснованному росту цен на товары.

По итогам обсуждения премьер-министр подчеркнул необходимость принятия исчерпывающих мер реагирования в соответствии с действующим законодательством. В частности, для приведения деятельности рынка «Алтын Орда» в порядок и обеспечения прозрачности формирования цен поручено организовать общественный контроль, а также создать на его территории постоянную мобильную группу из числа сотрудников прокуратуры, органов внутренних дел, АЗРК, АФМ и других уполномоченных госорганов до полного устранения всех нарушений.

Параллельно с этим будет продолжена работа по созданию в Алматинской агломерации альтернативных оптово-распределительных центров, что позволит сбалансировать торговые потоки и снизить влияние рынка «Алтын Орда» на ценообразование.

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