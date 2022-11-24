Премьер провел заседание Совета директоров холдинга "Байтерек"

Совет директор заслушал отчет по рискам за II квартал и итоги внутреннего аудита за III квартал текущего года, обсудил планы развития и годовой бюджет на 2023 год и ряд других вопросов.

Фото пресс-службы премьер-министра РК

На заседании совета директоров АО «НУХ «Байтерек» под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова рассмотрели вопросы деятельности холдинга за 9 месяцев, сообщает Kazpravda.kz.

Совет директор заслушал отчет по рискам за II квартал и итоги внутреннего аудита за III квартал текущего года, обсудил планы развития и годовой бюджет на 2023 год и ряд других вопросов.

Кроме того, на заседании были представлены отчет об использовании АО «НУХ «Байтерек» денежных средств в 2020-2022 годы, прогноз по дальнейшему движению средств холдинга, а также избран член Комитета по стратегическому планированию.