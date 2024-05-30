Премьер проверил ход реализации нацпроекта «Комфортная школа» в Алматинской области

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На примере строительства новой школы на 900 мест в городе Алатау проверены темпы работ по реализации Национального проекта «Комфортная школа».



Новый образовательный объект, расположенный на площади в 3 тыс. м2, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодня завершены работы по устройству фундамента и монолитного каркаса. Школа будет обеспечена необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, оснащена новейшими технологиями в области строительства и образования.

Глава правительства подчеркнул важность ведения качественных строительных работы в установленный срок.



Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024-2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь, в Алматинской области в 2024-2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.



Согласно условиям нацпроекта, все комфортные школы будут возведены по единому стандарту с обеспечением повышенных мер безопасности, соответствующей инфраструктуры и удобств для учащихся и педагогов.



Премьер-министр поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и держать на жестком контроле соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию возводимых зданий.