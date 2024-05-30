Премьер проверил ход реализации нацпроекта «Комфортная школа» в Алматинской области

Правительство
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В рамках рабочей поездки в Алматинскую область Олжас Бектенов проверил исполнение поручений главы государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Кабмина 

Фото: t.me/KZgovernment

На примере строительства новой школы на 900 мест в городе Алатау проверены темпы работ по реализации Национального проекта «Комфортная школа».
 
Новый образовательный объект, расположенный на площади в 3 тыс. м2, планируется ввести в эксплуатацию до конца текущего года. На сегодня завершены работы по устройству фундамента и монолитного каркаса. Школа будет обеспечена необходимой инженерно-коммуникационной инфраструктурой, оснащена новейшими технологиями в области строительства и образования. 

Глава правительства подчеркнул важность ведения качественных строительных работы в установленный срок.
 
Всего в Казахстане по нацпроекту в 2024-2025 годах планируется открыть 369 школ. В свою очередь, в Алматинской области в 2024-2025 годах будут построены 53 комфортные школы. В текущем году планируется сдать 26 комфортных школ с разной вместимостью, от 600 до 1500 ученических мест.
 
Согласно условиям нацпроекта, все комфортные школы будут возведены по единому стандарту с обеспечением повышенных мер безопасности, соответствующей инфраструктуры и удобств для учащихся и педагогов.
 
Премьер-министр поручил ускорить разработку и прохождение государственной экспертизы новых проектов и держать на жестком контроле соблюдение сроков сдачи в эксплуатацию возводимых зданий. 

«Это мегапроект президента. Нужен строгий контроль за качеством и своевременностью его реализации. Строительство комфортных школ нацелено на предоставление всех условий для приобретения нашими детьми качественных знаний. Перед правительством стоит задача – к концу 2025 года ввести 740 тыс. новых ученических мест. Необходимо обеспечить высокие темпы строительных работ», — подчеркнул Олжас Бектенов.

#Правительство #школа #Бектенов

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