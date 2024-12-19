Премьер проверил развитие АПК и производство сельхозтехники в Костанайской области

Сельское хозяйство , Экономика
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На примере ряда предприятий глава кабмина ознакомился с развитием сельского хозяйства в регионе, углублением переработки и результатами оказания мер по поддержке отечественных товаропроизводителей

Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр РК Олжас Бектенов с рабочей поездкой находится в Костанайской области. Ключевая задача – контроль за ходом реализации поручений главы государства, данных в Послании народу страны «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

Заместитель акима Костанайской области Арман Абенов доложил, что до 2027 года в АПК планируется реализовать 96 инвестпроектов с созданием более 2 тыс. рабочих мест. Общая сумма инвестиций составит 232 млрд тенге. Вместе с тем в целях развития животноводства ведется работа по строительству 6 молочно-товарных ферм, одна из которых уже введена в эксплуатацию. В птицеводстве запланирован запуск 2 крупных птицефабрик общей стоимостью 60 млрд тенге, в результате чего ожидается рост производства мяса птицы на 62,5 тыс. тонн в год.

На территории предприятия по производству муки ТОО «Аруана-2010» премьер-министру презентовали проект по строительству мельничного комплекса стоимостью 3 млрд тенге, нацеленный на увеличение объемов поставок на внутренний и внешние рынки. На сегодня предприятие обеспечивает выпуск продукции до 90 тыс. тонн в год. Расширение комплекса позволит увеличить объем производства муки почти в 2 раза – до 170 тыс. тонн. Будет создано дополнительно свыше 150 новых рабочих мест.

Олжас Бектенов подчеркнул необходимость наращивания темпов работы по увеличению выпуска конкурентоспособной сельскохозяйственной продукции и углублению переработки в соответствии с поручением главы государства по доведению данного показателя до 70%. На сегодня Казахстан входит в 10-ку крупнейших в мире экспортеров пшеницы и муки. Перед акиматом области поставлена задача по содействию предприятию «Аруана-2010» в увеличении географии рынков сбыта готовой продукции, а также проработке вопроса совершенствования логистики с расширением экспортных маршрутов.

На примере предприятий пищевой промышленности руководитель правительства ознакомился с реализацией мер государственной поддержки отечественных товаропроизводителей.

Премьер-министру доложили о планах по модернизации одного из крупнейших производителей кондитерских изделий АО «Баян Сулу». На сегодня фабрика выпускает до 85 тыс. тонн продукции ежегодно. В ассортименте свыше 300 наименований, включая вафли, зефир, мармелад, ирис, карамель и др. Новый комплекс «Кондитерская столица» стоимостью более 14 млрд тенге позволит производить дополнительно 13 тыс. тонн продукции в год, будет создано 260 новых рабочих мест.

Олжас Бектенов отметил необходимость усилить продвижение отечественных брендов за рубежом, в том числе посредством цифровых решений. В настоящее время продукция «Баян Сулу» экспортируется на зарубежные рынки СНГ и Европы.

В ходе посещения молочного завода ТОО «МИЛХ» премьер-министр ознакомился с технологическими особенностями производства. Предприятие выпускает до 60 тыс. тонн в год готовой продукции. Запуск нового цеха по производству сыров стоимостью 7,2 млрд тенге и мощностью до 10 тыс. тонн позволит выпускать до 20-ти видов продукции, соответствующей по качеству мировым сырным брендам. Будет создано 35 рабочих мест.

Олжас Бектенов подчеркнул, что в соответствии с поручением президента правительство реализует комплекс мер по поддержке сельскохозяйственного сектора, в том числе путем финансирования новых проектов по направлению субсидирования и кредитования аграриев.

На базе предприятия «АгромашХолдинг KZ» премьер-министру продемонстрировали результаты работы по углублению локализации в обрабатывающей промышленности. Крупнейший производитель сельскохозяйственной техники в Казахстане обеспечивает выпуск до 1 тыс. комбайнов, 3 тыс. тракторов, 300 сеялок и 200 платформ-подборщиков в год. Компания сотрудничает с ведущими мировыми производителями, такими как CLAAS, Гомсельмаш, Петербургский тракторный завод, Lovol, AMAZONE, а также казахстанскими машиностроительными заводами.

Олжас Бектенов в ходе осмотра предприятия уделил особое внимание необходимости повышения локализации производства сельскохозяйственной техники с целью поддержки отечественного товаропроизводителя. Это необходимо для обновления агропромышленного парка.

«Правительство уделяет особое внимание углублению локализации в обрабатывающей промышленности и твердо стоит на позиции экономического патриотизма, главной задачей которой является поддержка отечественного товаропроизводителя. Для этого правительством внесены соответствующие изменения в Правила субсидирования сельхозтехники. Так, при приобретении техники отечественного производства ставка вознаграждения субсидируется до 6%. При этом исключена возможность субсидирования импортных аналогов техники, производимой в Казахстане. Вместе с тем отечественным сельхозмашиностроительным предприятиям необходимо не только наращивать объемы производства, но и продолжать процесс модернизации технического оснащения, улучшая качество в соответствии с передовыми разработками и потребностями рынка», — подчеркнул Олжас Бектенов.

На программу льготного лизинга, стартовавшую в 2024 году, правительство выделило свыше 100 млрд тенге. За год аграриями было приобретено 22 тыс. единиц современной техники, что составило 5,5% обновления агропромышленного парка.

#Костанай #Бектенов #АПК #предприятия

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