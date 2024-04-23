Премьер: Акция «Таза Қазақстан» – не кампанейщина, а постоянная работа
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Олжас Бектенов поручил начать работу по расчистке территорий от последствий паводка, передает Kazpravda.kz
Это касается регионов, где уже прошли паводки.
«Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов. Более того, по поручению главы государства начата масштабная акция «Таза Қазақстан». Хочу напомнить всем слова президента, что это не разовая акция, не кампанейщина, а постоянная работа, изменение самого подхода к поддержанию порядка, внешнему облику городов и сел», — подчеркнул Олжас Бектенов.
Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения акимам по благоустройству и озеленению. Он отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств.
В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.