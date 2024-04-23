Премьер: Акция «Таза Қазақстан» – не кампанейщина, а постоянная работа

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Это касается регионов, где уже прошли паводки.

«Нужен четкий план строительных и ремонтных работ с их завершением в максимально сжатые сроки. Эта ситуация дает нам возможность обновить инфраструктуру, по-новому посмотреть на благоустройство населенных пунктов. Более того, по поручению главы государства начата масштабная акция «Таза Қазақстан». Хочу напомнить всем слова президента, что это не разовая акция, не кампанейщина, а постоянная работа, изменение самого подхода к поддержанию порядка, внешнему облику городов и сел», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Напомним, что ранее президент Касым-Жомарт Токаев дал поручения акимам по благоустройству и озеленению. Он отметил важность привлечения к этой работе на регулярной основе жителей и волонтеров. По его словам, деятельность акимов будет оцениваться и по внешнему виду населенных пунктов и общественных пространств.

В целом, руководители регионов должны заняться внедрением культуры поддержания городов в достойном и привлекательном состоянии.