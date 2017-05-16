Премьер РК посоветовал госорганам не расслабляться

Премьер-министр Казахстана Бакытжан Сагинтаев посоветовал государственным органам не расслабляться в связи с ростом ВВП до 3,7% за первые четыре месяца текущего года, сообщает корреспондент Kazpravda.kz
"Данные по результатам в целом неплохие, но в то же время успехи четырех месяцев не должны нам давать повода для успокоения. Сейчас министр национальной экономики РК сказал, что база в принципе она и не большая была, но основная работа как раз предстоит во втором полугодии. Поэтому всем нам – и центральным, и местным исполнительным органам необходимо продолжить реализацию мер по решению поставленных Главой государства задач. В связи с этим Министерству по инвестициям и развитию поручаю обратить особое внимание на исправление ситуации в отстающих отраслях обрабатывающей промышленности", – прокомментировал Премьер показатели экономики за январь - апрель.
Отметим, что ранее глава МНЭ РК Тимур Сулейменов акцентировал внимание на том, что позитивная динамика за первые четыре месяца не должна создавать иллюзий, что она может сохраняться без активизации госаппарата.
"В течение первых пяти месяцев прошлого года наблюдалось падение ВВП на 0,2 процента и, соответственно, сохраняется эффект низкой базы. То есть к первому полугодию этот эффект будет полностью исчерпан, и, соответственно, новые источники роста нам необходимо будет изыскивать, чтобы планируемый рост минимум на 2,5 процента по итогам года был достигнут", – сообщил Сулейменов.
Ранее министр национальной экономики назвал отрасли в реальном секторе экономики, которые помогли поддержать динамику ВВП
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