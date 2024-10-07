Премьер Сингапура стал самым высокооплачиваемым лидером в мире

Иллюстративное фото: Кazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По данным издания Forbes, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым лидером государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Председатель правительства получает $1,69 млн в год. На втором месте рейтинга — президент Швейцарии Виола Амхерд, ее годовой доход составляет $570 тыс.

Третьим в списке высокооплачиваемых лидеров оказался премьер Австралии Энтони Албаниз. За год глава правительства материкового государства получает $412,5 тыс. Президент США Джо Байден находится на четвертом месте рейтинга, его доход за год достигает $400 тыс.