Премьер Сингапура стал самым высокооплачиваемым лидером в мире

В мире , Lifestyle
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Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

В СМИ опубликовали доходы некоторых политических лидеров

Иллюстративное фото: Кazpravda.kz / Адильбека Тауекелова

По данным издания Forbes, премьер-министр Сингапура Лоуренс Вонг стал самым высокооплачиваемым лидером государства, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Известия.

Председатель правительства получает $1,69 млн в год. На втором месте рейтинга — президент Швейцарии Виола Амхерд, ее годовой доход составляет $570 тыс.

Третьим в списке высокооплачиваемых лидеров оказался премьер Австралии Энтони Албаниз. За год глава правительства материкового государства получает $412,5 тыс. Президент США Джо Байден находится на четвертом месте рейтинга, его доход за год достигает $400 тыс.

#президент #Сингапур #доход #премьерминистр

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