Статьи Премия мира и прогресса

В ходе встречи Нурсултан ­Назарбаев вручил С. Джиенбаеву Государственную премию мира и прогресса за особый вклад в утверждение общественного и межэтнического согласия, укрепление единства народа нашей респуб­лики.



Президент поблагодарил С. Джиенбаева за его военный подвиг и самоотверженный труд во благо развития страны и поздравил с полученной наградой.

– Вы были свидетелем трудных времен прошлого века, участвовали в Великой Отечественной войне практически с самого начала, затем работали на благо процветания экономики Казахстана. В годы независимости оказали неоценимую поддержку нашей стране. Своим примером воспитываете молодежь, рассказывая о прожитой жизни. Об этом всем хорошо известно, немало сказано и написано. Сегодня Ваши высокие человеческие качества заслужили уважение и почет всего Казахстана, – сказал Глава государства.



Нурсултан Назарбаев­ пожелал ветерану Великой Отечественной войны крепкого здоровья и благополучия.

В свою очередь С. Джиенбаев поблагодарил Главу государства за высокую оценку своей деятельности, отметив его личный вклад в становление и развитие республики, сообщила пресс-служба Президента.

