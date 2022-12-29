Препарат, из-за которого в Узбекистане скончались дети, не зарегистрирован в Казахстане – Минздрав

Общество
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По данным Минздрава Узбекистана, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" в Самарканде скончались 18 детей, заболевших острым респираторным заболеванием.

Фото: stopfake.kz

В соцсетях рассылаются сообщения о том, что в аптеках Казахстана в свободной продаже можно найти препарат "Док-1 Макс", от которого в Узбекистане погибли 18 детей. Информацию прокомментировали в Министерстве здравоохранения РК, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Stopfake.kz.

"На сегодняшний день лекарственное средство "Док-1 Макс" производителя Marion Biotech (Индия) не зарегистрирован в Республике Казахстан. Согласно данным государственного реестра лекарственных средств, срок действия регистрационного удостоверения "Док-1 Макс" истек в 2018 году. Таким образом, "Док-1 Макс" не реализуется в розничном и оптовом сегменте на территории Казахстана, а также не входит в перечень лекарственных средств в рамках ГОБМП и ОСМС", — сообщили в ведомстве.

Ранее препарат "Док-1 Макс" можно было найти на сайте казахстанской сети аптек "Биосфера". Как сообщили в компании "ЗАМАН ФАРМ РИТЭЙЛ", владеющей сетью, эта информация неактуальна.

"Настоящим письмом Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН ФАРМ РИТЭЙЛ" поясняет, что информация по препарату с торговым наименованием "Док-1", отображаемая на сайте Biosfera.kz, является неактуальной. На дату составления настоящего письма, а именно 25 декабря 2022 года, Товарищество с ограниченной ответственностью "ЗАМАН ФАРМ РИТЭЙЛ" не имеет в наличии и не осуществляет реализацию препарата с торговым наименованием "Док-1 Макс", — говорится в официальном письме компании.

По данным Минздрава Узбекистана, в результате приема сиропа "Док-1 Макс" в Самарканде скончались 18 детей, заболевших острым респираторным заболеванием. Установлено, что всем детям препарат давали без рецепта врача в качестве противопростудного средства самостоятельно или по рекомендации сотрудников аптек.

Предварительные лабораторные исследования показали, что данная серия сиропа "Док-1 Макс" содержит этиленгликоль. Это вещество токсично, и около 1-2 мл/кг 95-процентного концентрированного раствора могут вызвать серьезные изменения в состоянии здоровья пациента, например, рвоту, обморок, судороги, проблемы в сердечно-сосудистой системе и острую почечную недостаточность.

В настоящее время таблетки и сиропы лекарственного препарата "Док-1 Макс" сняты с продажи во всех аптеках Узбекистана в установленном порядке. Собранные документы переданы в правоохранительные органы.

Таблетки и сироп "Док-1 Макс" производства индийской компании Marion Biotech Pvt. Ltd в Узбекистане были зарегистрированы в 2012 году и в этом же году поступили на продажу. Согласно информации Агентства по развитию фармацевтической отрасли РУ, каждая лекарственная серия проверялась с последующей выдачей сертификата соответствия.

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