Пресс-секретарь президента анонсировал интервью Токаева

Об этом Берик Уали сообщил на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz

Фото: страница Берика Уали в Facebook

«Завтра в газете Egemen Qazaqstan будет опубликовано объемное интервью главы государства Касым-Жомарта Токаева генеральному директору ТОО «Қазақ газеттері» Дихану Қамзабекұлы.



Президент даст ответы на вопросы, касающиеся внутренней и внешней политики, социально-экономического развития страны, январских событий 2022 года, семейно-бытового насилия, строительства АЭС. Кроме того, будут затронуты и некоторые другие актуальные темы», - сообщил пресс-секретарь президента Берик Уали.