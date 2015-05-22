Претендент на пост президента США выступил с 11-часовой речью

Рэнд Пол. Фото: Brian Cahn / Zuma / Global Look
Претендент на пост президента США, республиканец Рэнд Пол, на протяжении почти 11 часов выступал в сенате – верхней палате Конгресса – против продления действия Патриотического акта, сообщает Kazpravda.kz
со ссылкой на Лента.ру.
Этот федеральный закон, принятый после теракта 11 сентября 2001 года, дает властям широкие полномочия по надзору за гражданами, в частности по прослушиванию телефонных звонков и контролю за электронной почтой. По информации Associated Press
, конгресс должен рассмотреть вопрос о продлении Патриотического акта до 1 июня, когда истекает срок его действия.
"В истории народов наступает время, когда страх и беспечность дает властям дополнительные полномочия, при этом страдают право на свободу и частную жизнь", – заявил сенатор от штата Кентукки, начиная речь около 13.20 по местному времени. По словам Пола, это время пришло именно сейчас, и он не позволит, чтобы Патриотический акт был вновь принят без пересмотра.
Закончил выступление Пол в 23.50, при этом ни разу за время речи ни присев.
Он, однако, не смог побить рекорд сенатора от штата Южная Каролина Строма Термонда (умер в 2003 году). В 1957 году Термонд выступал на протяжении более 24 часов, пытаясь не допустить принятия законопроекта, касающегося равноправия в избирательных правах для разных групп американцев. Среди мировых лидеров рекордсменом по продолжительности речи является президент Венесуэлы Уго Чавес, скончавшийся в 2013 году. В 2012 году он почти 11 часов представлял депутатам Национальной ассамблеи доклад об итогах года.
Рэнд Пол объявил о намерении бороться за Белый дом 7 апреля. "Я баллотируюсь в президенты для того, чтобы вернуть нашу страну к принципам свободы и ограниченного в полномочиях правительства", – отметил политик.
Президентские выборы в США пройдут 8 ноября 2016 года. Действующий американский лидер Барак Обама по закону не сможет переизбраться на третий срок. О своем намерении принять участие в гонке заявили, в частности, сенаторы-республиканцы от штатов Флорида и Техас Марко Рубио и Тед Круз, бывший губернатор Арканзаса, республиканец Майк Хакаби, а также бывший госсекретарь, супруга 42-го президента страны Билла Клинтона демократ Хиллари Клинтон.