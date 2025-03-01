Презентация книги «Академиялық мәтін жазу шеберханасы» состоялась в Астане

Книга будет включена в фонды библиотек вузов и научно-исследовательских центров, передает Kazpravda.kz

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В столице на VIII Курултае Международного общества «Қазақ тілі» была презентована книга «Академиялық мәтін жазу шеберханасы» («Мастерская академического письма»).

В этом научном труде всесторонне изучены основы написания академического текста. Представлен подробный обзор всего процесса — от понимания темы, размышления и выбора литературы до особенностей словообразования, характерных для академического стиля. Издание поможет читателям развить навыки академического письма.

Стоит отметить, что книга будет включена в фонды библиотек вузов и научно-исследовательских центров. Кроме того, для всех, кто интересуется написанием академических текстов, электронная версия книги доступна на официальном сайте КИОР (kipd.kz).

Книга подготовлена Казахстанским институтом общественного развития при поддержке Министерства культуры и информации РК.