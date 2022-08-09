Общество
Прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть
Ирина Захарова

Зеркало

Помню, в пятом классе очень боялась директора, в буквальном смысле до дрожи в коленях. Она вела у нас историю. Панические атаки на уроках не позволяли вникать в тему, что закономерно выливалось в плохую успеваемость по дисциплине.

А однажды, в очередной раз выстукивая чечетку пятками, вдруг поняла причину своего страха. И он ушел. Я посмотрела на Валентину Ильиничну не как на строгого педагога и грозного директора с возвышающейся над головой копной волос, уложенных в сложную прическу, что тоже прибавляло страху. Я увидела человека со своими радостями и печалями, достоинствами и недостатками. Вдруг заметила ее добрую красивую улыбку… И улыбнулась в ответ.

После прозрения и предмет стал лучше даваться, потому что теперь слушала рассказ учителя, а не рисовала в голове страшные картины.

К чему это? Да к тому, что кем бы мы ни являлись в смысле социального или какого другого статуса, все мы – люди, все мы – человеки. И это звучит гордо.

Но, к сожалению, не все представители рода людского оправдывают высокое звание. Вот недавно наткнулась на статью о патриотизме, где красной нитью проходит мысль: патриотизм – это любовь к Родине, и не может быть такого, чтобы кто-то был более или менее патриотичен; ты либо патриот, либо нет. А ведь это не про лозунги и пафосные речи. Забота, внимание, безусловное доверие, уважение – так проявляется любовь к своей земле, дому, окружающим людям в том числе.

Возьмем, к примеру, двор. Обыч­ный, среднестатистический, с детской площадкой, урной у подъезда и мусорными баками в закутке у дороги. Казалось бы, живи и радуйся, содержи в чистоте дом и прилегающий к нему двор, тогда и совесть будет как слеза младенца. Однако же нет, не волнуют граждан муки совести, ибо у некоторых эта категория отсутствует как данность. Почему-то некоторые будто считают своим долгом кинуть окурок мимо урны, устроить мусорный пакет на решетке около мусорных контейнеров, бросить банановую кожуру в песочницу…

Дальше – больше. Нахамить продавщице в магазине, оскорбить прохожего, случайно толк­нувшего тебя на узкой дорожке, наорать на чужого ребенка в автобусе, поругаться с соседями (есть такие товарищи, для которых это священный долг и обязанность).

Кстати, о соседях. Живет в нашем доме очень интересная женщина, поражающая нас своими непредсказуемыми поступками и идеями. Скажем, было дело, нам отключили на неделю воду. Все изощрялись кто на что горазд – ведь и приготовить надо, и умыться, и жажду утолить. В один из дней мужчины привезли огромную бочку с чистой водой, и у всех жильцов случился прямо-таки водяной экстаз. Тут надо пояс­нить, что живу я в небольшом трехэтажном доме в строящемся микрорайоне и 200-литровой бочки с лихвой хватило каждому представителю жилого здания.

Но нашу местную сумасшедшую такой расклад не устроил. И что вы думаете? Она нашла людей, которые занимаются бурением скважин. Оказывается, во сне ее посетила гениальная идея устроить себе отдельный водопровод. А для этого надо организовать скважину под окном.

Благо на следующий день нам все же дали воду, и нас обошла стороной участь наблюдать воплощение бредовых фантазий…

Как бы то ни было, надо начинать с себя. И прежде чем выносить обвинительный приговор, не мешало бы и в зеркало взглянуть. Конечно, смотреть туда не всегда приятно, учитывая навалившиеся проблемы, усталость, плохую экологию и прочие несовершенства жизни. Но куда как неприятнее видеть отражение человеческого безразличия и необдуманных поступков в зеркале будней.

Вот и получается как в анекдоте: «Святой отец, я грешна в том, что несколько раз в день смотрюсь в зеркало и вижу, как я красива. – Продолжайте, дитя мое. Это не грех. Это всего лишь заблуждение...»

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