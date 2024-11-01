Президент дал поручения вновь назначенным силовикам
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Глава государства принял вновь назначенных должностных лиц силовых структур, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Президент Касым-Жомарт Токаев принял заместителя председателя Комитета национальной безопасности Канатая Далматова, первого заместителя министра внутренних дел Бауыржана Аленова и начальника департамента полиции Алматинской области Мейрама Абикеева.
В ходе встречи глава государства дал ряд поручений по курируемым направлениям деятельности соответствующих ведомств.