Президент Франции выразил соболезнования народу Казахстана

Об этом французский лидер написал на своей странице в Facebook, передает Kazpravda.kz

Фото: metaratings.ru

Президент Франции Эммануэль Макрон выразил соболезнования семьям погибших шахтеров в связи с трагедией на угольной шахте имени Костенко в Карагандинской области.

"За несколько дней до моего официального визита в Казахстан, где я должен был засвидетельствовать свое дружеское расположение к казахскому народу, я с горечью узнал о трагедии, происшедшей в одной из шахт страны. Я выражаю соболезнование родным и близким всех погибших", - написал глава французского государства в Facebook.

Напомним, по состоянию на 16:00 столичного времени обнаружены тела 32 погибших на шахте имени Костенко, поиски 14 шахтеров продолжаются.