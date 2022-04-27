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Президент Казахстана обратился к участникам первой Епископской конференции Центральной Азии

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к участникам первой Епископской конференции Центральной Азии, пленарное заседание которой прошло в столице Казахстана. Обращение зачитал Спикер Сената Маулен Ашимбаев.

Глава государства отметил, что за 30 лет Независимости Казахстану удалось выстроить уникальную модель межэтнического и общественного согласия, основанную на принципе «единство в многообразии». Президент страны подчеркнул, что католики, наряду с другими верующими нашей страны, вносят значительный вклад в формирование облика современного Казахстана как страны, где уделяется большое внимание толерантности, взаимопониманию, а представители различных этносов проживают в мире и согласии.

Касым-Жомарт Токаев пожелал участникам конференции плодотворной и успешной работы, подчеркнув, что эта встреча проводится в год празднования 30-летия установления дипломатических отношений между Казахстаном и Святым Престолом. За эти годы обе стороны наладили прочное партнёрство, основанное на общих ценностях и устремлениях, таких как защита человеческого достоинства, поощрение религиозного плюрализма, а также продвижение глобальной солидарности.

Отметим, что недавно Глава государства в режиме видеоконференцсвязи провел переговоры с Папой Римским Франциском, на которых Понтифик подтвердил свой официальный визит в Казахстан, а также участие в VII Съезде лидеров мировых и традиционных религий, который пройдет в столице Казахстана в сентябре текущего года.

В своем выступлении Председатель Сената Маулен Ашимбаев отметил, что второй исторический визит еще одного Римского Понтифика Франциска станет уникальным событием, подтверждающим статус Казахстана как надежной площадки для межрелигиозного и межцивилизационного диалога.

«Казахстан и Ватикан имеют значительный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Уверен, двусторонние отношения будут дальше укрепляться в рамках различных образовательных, культурных, социальных и гуманитарных инициатив и проектов», - сказал Маулен Ашимбаев.

Спикер Сената также пригласил всех участников этой конференции принять активное участие в предстоящей работе Съезда.

 

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