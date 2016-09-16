Президент Казахстана прибыл в Бишкек для участия в Саммите СНГ

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл в Бишкек для участия в заседании Совета глав государств СНГ, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Ранее сообщалось, что на саммите должны быть подготовлены предложения по оптимизации работы Содружества.
На подписание главами государств СНГ будет вынесено 14 документов, среди которых заявление в связи с 25-летием Содружества, о дальнейших совместных усилиях по противодействию международному терроризму и программа в этом направлении на 2017–2019 годы. Проходящий в Бишкеке Саммит СНГ – 25-й, юбилейный.