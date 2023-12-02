Президент Казахстана принял участие в церемонии подписания ряда соглашений

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Вахитов Елдос
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Касым-Жомарт Токаев, участвующий в работе Всемирного климатического саммита СОР 28 в Дубае, посетил церемонию подписания ряда соглашений между государственными органами и бизнес-структурами Казахстана и других стран, передает Kazpravda.kz

Фото: Акорда

В присутствии главы государства, сообщает Акорда, были подписаны следующие документы:

1. Межправительственное соглашение между Республикой Казахстан и Объединенными Арабскими Эмиратами о реализации проекта ветровой электростанции (1 ГВт).

2. Меморандум между Министерством энергетики Республики Казахстан, АО «Самрук-Казына» и Министерством инвестиций Объединенных Арабских Эмиратов о взаимопонимании по развитию низкоуглеродной энергетики общей мощностью 10 ГВт на территории Республики Казахстан.

3. Меморандум о взаимопонимании между Qazaqstan Investment Corporation и ADQ по стратегическому партнерству.

4. Соглашение об инвестициях между Правительством Республики Казахстан, ТОО «Актас Энерджи» и TotalEnergies о реализации проекта «Разработка, строительство и эксплуатация электростанции, использующей энергию ветра, общей мощностью 1 ГВт, с использованием аккумуляторной системы накопления энергии мощностью 300 мегаватт/600 мегаватт-час, в районе поселка Мирный, Жамбылская область».

5. Соглашение между АО «Самрук-Казына» и ACWA Power о совместной разработке проекта по строительству ветроэлектростанций совокупной мощностью 1 ГВт с системой накопления энергии.

6. Соглашение между «Самрук-Казына» и Presight.AI о создании совместного предприятия для реализации проектов в области цифровизации и информационных технологий.

7. Соглашение между АО «НК «Казмунайгаз» и AD Ports Group о взаимопонимании по созданию судоремонтного и судостроительного предприятия в Казахстане.

8. Соглашение между АО «НК «Қазақстан Темір Жолы» и Abu Dhabi Ports Group о создании совместного предприятия.

9. Меморандум о сотрудничестве между НПП «Атамекен», ТОО «SAFC» и SEFE Marketing & Trading по реализации лесоклиматических проектов.

10. Соглашение между АО «НАК «Казатомпром» и Emirates Nuclear Energy Corporation о поставке концентратов природного урана.
 

#Касым-Жомарт Токаев #ОАЭ #договоры

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