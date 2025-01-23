Президент назначил двух послов

Кадровые назначения,Президент
158
Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Соответствующие указы главы государства опубликовала Акорда, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Султангожин Тимур Шамильевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Жумаканов Николай Владимирович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр.

По данным МИД, Тимур Султангожин родился 5 сентбря 1981 года в городе Целиноград. 
 
Трудовую деятельность начал специалистом РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны. С 2003 года в системе Министерства иностранных дел РК, где работал референтом, атташе, третьим секретарём Департамента Европы и Америки, вторым секретарём Центра по продвижению Казахстана на председательство в ОБСЕ.

С 2005 по 2009 годы занимал дипломатические должности в посольстве РК в Польше, после чего был назначен специальным советником директора БДИПЧ/ОБСЕ, позднее программным офицером Департамента терпимости и не дискриминации БДИПЧ/ОБСЕ.

В 2013-2017 годы являлся руководителем Управления общеевропейского сотрудничества, заместителем директора Департамента Европы МИД РК. С 2017 по 2020 годы – советник посольства РК в Греции.
 
В 2020-2022 годах – директор департамента Европы Министерства иностранных дел РК.
 
До назначения послом Казахстана в Греции с марта 2022 года был советником-посланником посольства РК в Бельгии, заместителем постоянного представителя РК при Европейском союзе и НАТО.

Николай Жумаканов родился 1 февраля 1984 года в Алматы. 

Дипломатическую деятельность начал в 2005 году с должности референта Международно-правового департамента Министерства иностранных дел РК, далее работал в этом же департаменте атташе, третьим и вторым секретарём.

В 2008-2009 годах работал менеджером Департамента корпоративного управления нацкомпании «Казатомпром». В период с 2009 по 2012 годы занимал должности второго и первого секретаря, а также советника в Международно-правовом департаменте МИД РК.

С 2012 по 2017 годы – советник, советник-посланник посольства РК в Бельгии. В 2017-2018 годах был заместителем директора Департамента Европы МИД РК.

С 2018-2024 годы возглавлял Международно-правовой департамент МИД РК в качестве директора. До назначения послом Казахстана в Кипре с октября 2024 года был послом по особым поручениям МИД РК.
 

#назначение #президент #посол

Популярное

Все
Счетчик есть, но его как бы нет
Вспоминая Динмухамеда Кунаева
На смену Гарри Поттеру
Приезжайте к нам лечиться!
Спешите видеть: Winter Asia Drift Show
Одним – пышки, другим – шишки?..
Здесь учат современным технологиям и военному мастерству
Мигранту бдительность не помеха
В столице наладили выпуск «дождевалок»
Субсидии должны работать на продовольственную безопасность страны
Атомная энергетика и качество жизни
Непогода застигла в пути
С чего начинается Родина?
Пункт пропуска пока не закроют
Новоникольское: путь к процветанию
Мультипликативный эффект АЭС
Квартирный вопрос
Жилищная сфера и ценовая политика
Девять скверов, четыре парка и две набережные
Банковский омбудсмен урегулирует споры
Паспорта и удостоверения личности попробуют выдавать через терминалы
30-летие Ассамблеи народа Казахстана – важная веха политики единства и согласия
Дело о смерти одноклассника: Верховный суд оставил решение без изменений
Сайгачьи стада: время трудных решений
Глава Нацбанка рассказал, какую меру будут принимать для снижения инфляции
Школьник меняет подходы к управлению ЖКХ
Когда ЭЦП «гуляет» по рукам
Ветерану Великой Отечественной войны Ыскаку Хусаинову исполнился 101 год
Определены самые популярные у туристов регионы
Пик «Казправды»: преодолеть себя
Дуров пообещал следователям во Франции улучшить модерацию Telegram
Был верен своему слову
Семилетний Дмитрий Кремпин завоевал «серебро» на Oceanman в Дубае
Новые авиарейсы запустят из Казахстана во Вьетнам
Китайский многофункциональный центр откроют в Астане
Уровень урбанизации к 2056 году может достигнуть 71% - прогноз МНЭ
Проблемы водного сектора Казахстана связаны с кадровым дефицитом – ученый
К паводкам готовимся заранее
Миллиарды крутятся на зонах
Оперативно, грамотно и честно!
Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Новым 2025 годом
Закон РК О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК об административных правонарушениях
Более 1,4 млн казахстанцев заблокировали возможность оформления займов без их ведома
Год единства и созидания
Одного из пассажиров потерпевшего крушение самолета AZAL сняли с рейса
Самолет рейса Баку - Грозный упал в Актау
В Атырау выявили частную школу без лицензии
Закон Республики Казахстан
Информацию об уходе Черчесова прокомментировали в КФФ
Смогут ли «Жетысу» и «Семей» настичь «Кайрат»?
Как изменятся пенсии и пособия в Казахстане в 2025 году
МВД обратилось к казахстанским водителям
В МВД разъяснили нормы, запрещающие прогревать авто во дворах
Новые госнаграды появились в Казахстане
Сигареты подорожают в РК
Путин извинился перед Алиевым за инцидент в небе над Актау
Главы государств и международных организаций поздравляют Токаева с Новым годом
Смертельная авария произошла на трассе в Павлодарской области
Алматы – Туркестан – Ташкент – Самарканд – Шымкент – Алматы
Депутат высказалась об ажиотаже вокруг прогрева авто во дворах

Читайте также

Президент поздравил Egemen Qazaqstan и «Казахстанскую правд…
28 января Токаев заслушает отчеты правительства
Президент обсудил с Гурбангулы Бердымухамедовым стратегичес…
Токаев выразил соболезнования Эрдогану

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]