Президент назначил двух послов

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Султангожин Тимур Шамильевич назначен чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Греческой Республике; Жумаканов Николай Владимирович – чрезвычайным и полномочным послом Республики Казахстан в Республике Кипр.

По данным МИД, Тимур Султангожин родился 5 сентбря 1981 года в городе Целиноград.



Трудовую деятельность начал специалистом РГП «Казспецэкспорт» Министерства обороны. С 2003 года в системе Министерства иностранных дел РК, где работал референтом, атташе, третьим секретарём Департамента Европы и Америки, вторым секретарём Центра по продвижению Казахстана на председательство в ОБСЕ.



С 2005 по 2009 годы занимал дипломатические должности в посольстве РК в Польше, после чего был назначен специальным советником директора БДИПЧ/ОБСЕ, позднее программным офицером Департамента терпимости и не дискриминации БДИПЧ/ОБСЕ.



В 2013-2017 годы являлся руководителем Управления общеевропейского сотрудничества, заместителем директора Департамента Европы МИД РК. С 2017 по 2020 годы – советник посольства РК в Греции.



В 2020-2022 годах – директор департамента Европы Министерства иностранных дел РК.



До назначения послом Казахстана в Греции с марта 2022 года был советником-посланником посольства РК в Бельгии, заместителем постоянного представителя РК при Европейском союзе и НАТО.

Николай Жумаканов родился 1 февраля 1984 года в Алматы.



Дипломатическую деятельность начал в 2005 году с должности референта Международно-правового департамента Министерства иностранных дел РК, далее работал в этом же департаменте атташе, третьим и вторым секретарём.



В 2008-2009 годах работал менеджером Департамента корпоративного управления нацкомпании «Казатомпром». В период с 2009 по 2012 годы занимал должности второго и первого секретаря, а также советника в Международно-правовом департаменте МИД РК.



С 2012 по 2017 годы – советник, советник-посланник посольства РК в Бельгии. В 2017-2018 годах был заместителем директора Департамента Европы МИД РК.



С 2018-2024 годы возглавлял Международно-правовой департамент МИД РК в качестве директора. До назначения послом Казахстана в Кипре с октября 2024 года был послом по особым поручениям МИД РК.

