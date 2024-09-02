Президент назначил нового министра туризма и спорта

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Указом главы государства Мырзабосынов Ербол Куантаевич назначен министром туризма и спорта Республики Казахстан.

Напомним, что в минувшую субботу от этой должности был освобожден Ермек Маржикпаев.

В феврале 2023 года Ербол Мырзабосынов занял пост председателя комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Республики Казахстан.

Ербол Мырзабосынов родился в 1984 году в Восточно-Казахстанской области.

Окончил Семипалатинский государственный педагогический институт, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет, Казахскую академию спорта и туризма.

Трудовую деятельность начал в 2005 году ассистентом, тренером-преподавателем кафедры теории и методики физической культуры и спорта Семипалатинского государственного педагогического института.

2009-2014 гг. — преподаватель кафедры физвоспитания; заведующий кафедрой физического воспитания Государственного медицинского университета, г. Семей.

2006-2018 гг. — тренер-преподаватель в КГУ «Восточно-казахстанская областная школа высшего спортивного мастерства по массовым видам спорта».

В 2018-2020 гг. работал директором спортивного клуба «Кызылжар Арландары».

2020-2021 гг. — управляющий директор Ассоциации «Qazaq kuresi».

С марта 2021 года по февраль 2023-го года являлся ректором Академии физической культуры и массового спорта.