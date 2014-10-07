Президент обсудил с международными консультантами развитие экономики Казахстана

Президент Казахстана провел встречу с представителями Международного консультативного совета, сообщает пресс-служба Акорды.
На встрече приняли участие экс-Федеральный канцлер Австрийской Республики Альфред Гузенбауэр, бывший президент Республики Польша Александр Квасьневский, а также бывший премьер-министр Итальянской Республики и бывший председатель Европейской Комиссии Романо Проди.
Как сообщает пресс-служба, в ходе беседы были обсуждены ключевые вопросы экономического развития Казахстана, а также состоялся обмен мнениями касательно актуальных вопросов международной повестки дня.