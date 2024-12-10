Токаев осмотрел трубный завод в Актобе

Глава государства ознакомился с работой завода по производству стальных труб в Актобе, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Предприятие выпускает 20 тыс. тонн продукции в год. Объект стоимостью 3,5 млрд тенге введен в эксплуатацию в июле этого года. По словам учредителя завода Миргали Бурбаева, в настоящее время запущены установки по изготовлению труб и металлоконструкций.

Президенту были представлены долгосрочные планы развития завода. Предприятие намерено расширить ассортимент выпускаемой продукции и увеличить производственную мощность цехов.

Касым-Жомарт Токаев также посетил выставку местных товаропроизводителей, на которой было представлено оборудование для промышленных предприятий и железнодорожной отрасли, медицинские приборы, медикаменты, спецодежда, бытовая химия и сантехнические изделия.