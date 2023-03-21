Токаеву подарили щенка породы тазы по кличке Наурыз

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Председатель общественного фонда "Клуб национальной охоты Nomad" Болат Кунанбаев рассказал Касым-Жомарту Токаеву о работе по восстановлению и разведению национальных и редких пород собак, передает Кazpravda.kz со ссылкой на Aqorda.

Глава государства отметил важность популяризации тазы на международном уровне.

"Борзая тазы – особое животное. Эта собака считалась у казахов одним из семи сокровищ. Мы должны популяризировать породы тазы и төбет на международной арене. К этой работе обязательно должно подключиться и министерство иностранных дел. Тазы требует особого ухода и заботы, и в этом деле важен профессиональный подход. Для этого мы приняли специальный закон", – подчеркнул он.

На мероприятии разводчица чистокровных Анна Захарова подарила президенту полуторамесячного щенка породы тазы по кличке Наурыз.