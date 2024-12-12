Президент ознакомился с ходом развития области Жетісу

Экономика, Президент
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Айгуль Тулекбаева
выпускающий редактор

Аким области Бейбит Исабаев доложил Касым-Жомарту Токаеву о социально-экономическом развитии региона, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

По словам акима, валовой региональный продукт в первом полугодии составил 781 млрд тенге с ростом на 6,2%. К концу года данный показатель достигнет 7,1%. Краткосрочный экономический индикатор по итогам десяти месяцев составил 112,8%

Положительная динамика наблюдается в сельском хозяйстве. Значительный рост объемов отмечен в промышленном производстве, торговле и строительстве. В этом году в регионе введено в эксплуатацию 247,6 тыс. кв. метров жилья. Это на 4,1% больше прошлогоднего показателя.

Глава государства также был проинформирован о работе по привлечению новых инвесторов и повышению инвестиционной привлекательности области.

С начала года привлечено 327,1 млрд тенге инвестиций с ростом в 1,3 раза. При этом частные инвестиции увеличились в 1,6 раза. Бейбит Исабаев отметил, что на 2024-2030 годы сформирован инвестиционный портфель из 190 проектов стоимостью 3,5 трлн тенге, что позволит создать более 11,8 тыс. рабочих мест. В этом году реализуются 48 проектов на сумму 54,9 млрд тенге.

Кроме того, Касым-Жомарту Токаеву была представлена информация о развитии промышленности в Жетісу. На сегодняшний день зарегистрировано 549 предприятий, трудоустроено более 30 тысяч человек. За десять месяцев этого года объем промышленного производства вырос на 3,9%.

Высоко оценив новые инициативы, президент поручил сохранить темпы социально-экономического развития региона и продолжить соответствующую работу.

#Токаев #экономика #Жетісу

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