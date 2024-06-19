Токаев подписал закон о поддержке использования ВИЭ и электроэнергетики

Указы и распоряжения, Энергетика
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

Документ направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики в РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам поддержки использования возобновляемых источников энергии и электроэнергетики», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК

Закон направлен на дальнейшее совершенствование механизмов поддержки и развития отрасли энергетики.

В частности, для развития возобновляемой энергетики малой генерации введено понятие «маломасштабный объект по использованию возобновляемых источников энергии» – технические устройства мощностью не более 200 киловатт, производящие электрическую и/или тепловую энергию с использованием возобновляемых источников энергии (ВИЭ).

Владельцы маломасштабных ВИЭ, как и сейчас, смогут использовать электроэнергию и/или тепловую энергию, выработанную такими объектами, на свои нужды, продавать излишки электроэнергии энергоснабжающей организации.

Излишки электроэнергии будут выкупаться электроснабжающей организацией по предельной цене (без дифференциации по группам потребителей), устанавливаемой Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики.

Для гарантированного закупа электроэнергии, выработанной маломасштабным ВИЭ, и исключения барьеров доступа к электросетям установлена обязанность энергоснабжающих организаций по обязательному заключению договоров купли-продажи электроэнергии, а также энергопередающих организаций – по обеспечению им беспрепятственного доступа к своим сетям.

С целью увеличения доли гидроэнергетического потенциала страны малым гидроэлектростанциям (МГЭС), суммарной мощностью не более 10 мегаватт, введенным в эксплуатацию до 1 июля 2023 года, разрешена реализация электроэнергии, выработанной ими, напрямую электроснабжающим организациям, то есть без единого закупщика.

Электроэнергия, выработанная МГЭС, в приоритетном порядке будет выкупаться энергоснабжающими организациями по предельному тарифу, устанавливаемому Министерством энергетики. Тариф будет переутверждаться в установленном порядке (каждые 7 лет).

Законом скорректированы условия заключения инвестиционных соглашений на модернизацию, реконструкцию и/или расширение со строительством генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива.

Внедряется кредитование строительства, реконструкции и модернизации электрических сетей региональных электросетевых компаний, находящихся в коммунальной собственности за счет бюджетных средств.

Правила кредитования будут утверждены Министерством энергетики по согласованию с Министерством финансов.

Текст закона публикуется в печати.

 

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