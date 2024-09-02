Президент поручил рассмотреть вопрос внедрения «товарного кредита»

Сельское хозяйство , Экономика , Президент
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Наталия Буланова
выпускающий редактор

В ходе выступления на совместном заседании палат парламента Касым-Жомарт Токаев поручил рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента в сельскохозяйственной отрасли, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Президент отметил, что в прошлом году был дан старт проекту «Ауыл аманаты», который в целом показал неплохие результаты.

«Теперь в рамках данного проекта следует рассмотреть вопрос внедрения нового инструмента – «товарного кредита». При этом важно создать инфраструктуру переработки и сбыта произведенной сельчанами продукции. В каждом районе необходимо запустить центры для обучения граждан возделыванию разных сельскохозяйственных культур», - указал глава государства.

По инициативе партии «Amanat» такой проект запущен в Меркенском районе Жамбылской области. Правительству и акимам следует продумать его масштабирование в других регионах, поручил Токаев.

«В целом, задача правительства и всех государственных органов – открыть дорогу отечественному бизнесу и иностранным инвесторам. Воспрепятствование их законной деятельности должно рассматриваться как очень серьезное правонарушение со всеми вытекающими отсюда последствиями. На этот счет я уже высказывался. Предприниматели и инвесторы, в свою очередь, должны проявлять добропорядочность, соблюдать закон, не уходить от налогообложения», - добавил президент.

#Токаев #новый #поручение #инструмент #товарный кредит

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