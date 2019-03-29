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Президент поручил срочно решить проблемный вопрос жителей многоквартирного дома в Ленгере
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в городе Ленгер Туркестанской области, передает Kazpravda.kz
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"Дал поручение премьер- министру и акиму Туркестанской области срочно решить вопрос бедственного положения жителей многоквартирного дома в Ленгере", – написал Президент в своем Twitter.
По информации СМИ, жители дома жалуются на проблемы с подвалом, который топит канализационными стоками уже не первый год.