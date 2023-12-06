Президент поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области

Президент, Поручения, Поездки
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Буланова Наталия
выпускающий редактор

Как он отметил, эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб

Фото: пресс-служба президента РК

В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет акима Асхата Шахарова об экономическом потенциале региона и перспективных инвестиционных проектах, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Как сообщил аким, за 10 месяцев в экономику области было привлечено 804,4 млрд тенге инвестиций, что на 8,2 % превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Основная доля вложений приходится на частные инвестиции – 725,5 млрд тенге, в том числе в обрабатывающую промышленность – 62,6 млрд тенге, в добычу металлических руд – 145,6 млрд тенге.

В этом году запланирован запуск 19 крупных проектов на сумму 57,2 млрд тенге. Для всех инвестиционных проектов организован принцип зеленого коридора.

Главе государства также сообщили о разработке ряда инфраструктурных проектов, в том числе о подготовке проектно-сметной документации автодороги Актобе – Карабутак – Улгайсын.

Затем президенту представили проект по строительству канализационных очистных сооружений в Актобе за счет привлечения займа Европейского банка реконструкции и развития. Стоимость проекта составляет 53,5 млрд тенге.

Отдельно Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о запуске 3-й нитки газопровода-отвода в Актобе от магистрального газопровода Бухара – Урал. Реализация проекта позволит решить проблему загруженности существующих газопроводов.

Глава государства поручил ускорить решение вопросов экологии Актюбинской области.

"Эту работу нужно обязательно завершить, поскольку населению наносится большой ущерб. Проблема экологии очень острая и актуальная, поэтому ее решению следует уделить особое внимание", – сказал он.

Наряду с этим представители крупных компаний презентовали Главе государства свои инвестиционные проекты.

Так, генеральный директор ERG Серик Шахажанов доложил о реализации в Актюбинской области Экологической стратегии, в которую до 2030 года планируется инвестировать 228 млрд тенге. В рамках стратегии завершена модернизация газоочистных систем плавильных цехов № 1, 2 Актюбинского завода ферросплавов.

Генеральный директор АО «СНПС-Актобемунайгаз» Ли Шуфэн рассказал президенту о проектах первой, второй и третьей очереди ГПЗ-3 Жанажольского нефтегазоперерабатывающего комплекса, отвечающих самым высоким стандартам современных технологий в подготовке нефти и газа. Общий объем инвестиций составляет 3,5 трлн тенге.

Управляющий директор Eni Plenitude Arm Wind Алекс Стиллавато представил Касым-Жомарту Токаеву информацию о проектах, реализованных на территории Казахстана. В частности, компания осуществила строительство ВЭС «Бадамша-1», ВЭС «Бадамша-2» в Актюбинской области, первой солнечной электростанции мощностью 50 МВт возле поселка Шаульдер в Туркестанской области. Он также упомянул о разрабатываемом проекте гибридной электростанции ВИЭ+Газ мощностью 250 МВт совместно с АО НК «КазМунайГаз» вблизи города Жанаозен в Мангистауской области.

Руководитель ТОО KazFeltec Ерлан Джанабергенов презентовал главе государства проект по запуску завода по производству экологичных теплоизоляционных материалов из овечьей шерсти. Общий объем инвестиций – 5,3 млрд тенге.

Генеральный директор компании AqtobeCem Станислав Щербаков представил Касым-Жомарту Токаеву проект завода по производству цементного клинкера в Актюбинской области на общую сумму 70 млрд тенге.

Председатель наблюдательного совета «КазахБитум» Бекжан Мамыт рассказал президенту о проекте по строительству битумного завода-терминала на сумму 32,2 млрд тенге.

В завершение беседы глава государства пожелал предпринимателям успехов в реализации намеченных проектов.

#Токаев #экономика #Актобе #экология

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