Касым-Жомарт Токаев посетил госпиталь, где лечился его отец

Президент

Глава государства возложил цветы к мемориальной доске Кемеля Токаева в Омске

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочего визита в Омск возложил цветы к мемориальной доске Кемелю Токаеву, установленной на фасаде Омского госпиталя для ветеранов войн, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду.

«Президент возложил цветы у мемориальной доски Кемелю Токаеву, установленной на фасаде здания Омского госпиталя для ветеранов войн, и почтил память павших во Второй мировой войне», - сообщили в Акорде.

В годы войны Омский госпиталь стал одним из крупнейших медицинских учреждений, где проходили лечение раненые военнослужащие. С июля 1941 года здесь получили медицинскую помощь почти 150 тысяч бойцов, в числе которых был и Кемель Токаев. Отец Главы государства проходил лечение в госпитале с февраля по июнь 1945 года после тяжелого ранения, полученного на фронте.

После церемонии Президент ознакомился с историей создания Омского госпиталя для ветеранов войн, его архивными материалами и экспозицией, посвященной работе медицинского учреждения в годы Великой Отечественной войны.

#президент #Касым-Жомарт Токаев #Россия

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