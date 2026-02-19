Президент поздравил казахстанцев с началом месяца Рамазан

Пресс-служба Главы государства опубликовала поздравление Касым-Жомарта Токаева по случаю начала месяца Рамазан, сообщает Kazpravda.kz

Фото: пресс-служба Президента РК

Уважаемые соотечественники!

От всей души поздравляю вас с началом священного для всех мусульман месяца Рамазан!

Для десятков и сотен миллионов людей это время духовного очищения, нравственного самосовершенствования, проявления милосердия и сострадания к ближнему.

Ораза прививает стойкость и терпение, а также взращивает такие лучшие человеческие качества, как скромность, ответственность и добропорядочность.

Духовные ценности Оразы следует воспринимать осознанно, зрело, комплексно оценивая происходящие вокруг нас сложные процессы. И это тоже проявление правильного понимания могущества и милости Всевышнего.

Казахстан вступил в эпоху исторической по своей сути трансформации и модернизации. На республиканский референдум представлен проект новой народной Конституции. Это Основной закон, определяющий развитие нашего государства по пути прогресса и справедливости.

Документ олицетворяет собой укрепление нашей многовековой государственности, повышение эффективности политических, гражданских, экономических институтов, направлен на защиту прав человека.

Всячески оберегая и поддерживая традиционные духовные и культурные ценности, мы формируем новый национальный менталитет, правильно воспринимающий и поддерживающий такие общественные принципы, как Верховенство права и законности, Порядок и Чистота, Справедливость и Патриотизм. Все эти принципы созвучны вечным ценностям священного Рамазана.

В цивилизованном обществе знаний, чистоты, добрых помыслов священный Рамазан обретет новую духовную силу и благотворно повлияет на всех добропорядочных людей.

Қасиетті Рамазан құтты болсын, мұсылман жамағаты!

