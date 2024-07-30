Президент принял Асламбека Мергалиева

Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Акорда

Асламбек Мергалиев проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях.

Он отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.