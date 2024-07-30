Президент принял Асламбека Мергалиева
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Асламбека Мергалиева, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду
Асламбек Мергалиев проинформировал об актуальных вопросах отправления правосудия и мерах по дальнейшей модернизации судебной системы, о цифровизации судебной системы и автоматизации процесса по бесспорным делам об административных правонарушениях.
Он отметил, что наблюдается рост количества примирительных процедур по гражданским и административным делам.
По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев указал на важность повышения качества судебных кадров, усиления судебной защиты граждан, обеспечения верховенства закона и повышения доверия к судам.