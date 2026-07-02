Президент принял исполнительного директора Cameco Corporation

На полях пленарного заседания СИИ состоялась встреча Касым-Жомарта Токаева с исполнительным директором Cameco Corporation Тимом Гитцелем, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

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Глава государства высоко оценил результаты 30-летнего стратегического партнерства Cameco с АО «НАК «Казатомпром» в урановой отрасли.

Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, Казахстан последовательно реализует курс на модернизацию промышленности и развитие производств с высокой добавленной стоимостью.

По его словам, одним из приоритетных направлений является формирование полного ядерно-топливного цикла внутри страны.

В ходе встречи были обсуждены перспективы дальнейшего взаимодействия в атомной отрасли, включая реализацию совместных проектов.