Президент принял председателя правления YTO Express Co., Ltd

Во время беседы Токаев был проинформирован о планах одного из крупнейших логистических операторов экспресс-доставки в КНР по открытию центральноазиатского головного офиса в Казахстане и вхождению на рынок страны

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления YTO Express Co., Ltd Йу Хуэй Дзяо. В ходе встречи были обсуждены перспективы взаимовыгодного сотрудничества в сферах электронной коммерции, транспорта и логистики, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу президента РК.

Глава государства отметил, что в Казахстане уже работают такие крупные маркетплейсы как Alibaba, Wildberries, OZON и JDcom. К 2030 году РК планирует довести долю электронной торговли до 20% от общего рынка торговли.

Во время беседы президент был проинформирован о планах одного из крупнейших логистических операторов экспресс-доставки в КНР по открытию центральноазиатского головного офиса в Казахстане и вхождению на рынок страны. Данные договоренности будут закреплены в рамках подписания соглашения о сотрудничестве между АО "Казпочта" и YTO Express Group.

"У нас имеются большие возможности для взаимовыгодного сотрудничества с Вашей компанией в рамках китайской инициативы "Один пояс, один путь". Сегодня электронная коммерция является одной из быстроразвивающихся отраслей экономики, которая генерирует около 7 трлн долларов мирового ВВП. Казахстан уделяет особое внимание развитию электронной коммерции", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Йу Хуэй Дзяо также рассказал главе государства, что ключевым проектом его компании в Казахстане станет строительство в ряде регионов высокотехнологичных мультимодальных центров класса А.

Предполагается, что подобная инфраструктура обеспечит оперативную обработку товаров с выходом на страны ЕС, ЕАЭС и Центральной Азии. Внедрение интеллектуальных IT-решений позволит полностью автоматизировать логистические процессы и обеспечить таможенное сопровождение поставок.