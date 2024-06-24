Президент сменил главнокомандующего ВМС ВС РК
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Военно-морские силы Казахстана возглавил Серик Бурамбаев
Распоряжением главы государства Бурамбаев Серик Жаксигалиевич назначен главнокомандующим Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан. Об этом сообщила пресс-служба президента РК, передает Kazpravda.kz
Другим распоряжением президента Бекжанов Сакен Мансурович освобожден от должности главнокомандующего Военно-морскими силами Вооруженных Сил Республики Казахстан.
Этот пост он занимал с апреля 2018 года.