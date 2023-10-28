Президент велел наказать виновных в трагедии в Карагандинской области

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Касым-Жомарт Токаев поручил принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты, а также оказать всестороннюю помощь семьям погибших и пострадавших горняков, сообщает Акорда.

"Ваша задача сейчас – работать напрямую с людьми, встречаться с ними, а также снарядить оперативную группу. Надо работать сейчас как единый кулак по разъяснению ситуации и, самое главное, по принятию решений. Принимайте решения на местах. Исходя из потребностей своего предприятия, определите все, что вам нужно. Правительственная комиссия должна отработать все вопросы. Я уже сказал, что нужно делать. Каждый знает свой фронт работы. Все министры, руководители должны знать свой маневр. Каждый раз президент не должен приезжать и давать поручения. Поручаю Басину Вадиму Борисовичу взять на себя управление. Поручаю Правительству и акимату оказать всестороннюю необходимую помощь, министерству по чрезвычайным ситуациям совместно со всеми заинтересованными структурами принять все меры по ликвидации аварии и спасению работников шахты. Министерство внутренних дел должно работать с семьями пострадавших. Правительственной комиссии поручаю провести расследование обстоятельств пожара, повлекшего гибель людей, привлечь к ответственности всех виновных", – заявил глава государства.