Фото: пресс-служба правительства РК

Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов и Президент Венгрии Тамаш Шуйок, прибывший с первым официальным визитом в Казахстан, обсудили планы по реализации договоренностей, достигнутых в ходе переговоров на высшем уровне, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Внимание уделено развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, взаимодействию в транзитно-транспортной и аграрной сферах, внедрению искусственного интеллекта и цифровизации, а также другим актуальным вопросам.

Участниками встречи отмечен значительный потенциал для дальнейшего роста взаимной торговли. Казахстанская сторона выразила готовность увеличивать экспорт в Венгрию по 95 товарным позициям. Также создаваемый Казахстанско-Венгерский инвестиционный фонд станет важным инструментом реализации новых совместных проектов.

Одним из ключевых направлений партнерства является транспортно-логистическая сфера. Рассмотрены перспективы реализации совместного проекта по строительству интермодального грузового терминала в агломерации Будапешта в целях расширения казахстанского экспорта в Европейский Союз.

Кроме того, был подчеркнут стратегическим приоритет сотрудничества в области внедрения технологий ИИ.

По итогам встречи Премьер-министр Олжас Бектенов отметил, что Правительство Казахстана возьмет на особый контроль качественную реализацию всех достигнутых договоренностей на высшем уровне.

В свою очередь, Президент Венгрии Тамаш Шуйок дал высокую оценку инвестиционному климату в Казахстане и подтвердил заинтересованность в дальнейшем углублении казахско-венгерского сотрудничества.