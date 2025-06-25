Президент возложил цветы к Мемориальному комплексу Алии Молдагуловой

Президент
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Глава государства прибыл в Актюбинскую область

Фото: пресс-служба президента РК

Касым-Жомарт Токаев возложил цветы к Мемориальному комплексу Героя Советского Союза Алии Молдагуловой и почтил ее память минутой молчания, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В этом году в Казахстане отмечают 100-летие со дня рождения прославленной дочери казахского народа.

Президент встретился с представителями общественности Актюбинской области.

– Алия Молдагулова – храбрая дочь казахского народа. Сегодня я специально приехал по случаю ее 100-летия, чтобы почтить ее память. Выражаю вам всем благодарность. Необходимо широко популяризировать имя Алии как в нашей стране, так и за рубежом. Алия – доблестная дочь казахского народа, наша гордость. Ее светлый образ навсегда останется в нашей памяти, – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства подчеркнул, что в нынешнее нестабильное время важно сохранять сплоченность и единство.

#Токаев #Актобе #мемориал #Молдагулова

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