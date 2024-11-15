Президент вручил госнаграды ко Дню работников сельского хозяйства

Фото: пресс-служба президента РК

Указом президента в канун Дня работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности за плодотворный труд в сфере отечественного агропромышленного комплекса, вклад в инфраструктурное развитие сельской отрасли Казахстана группа работников сферы награждена государственными наградами, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

В частности, звание «Қазақстанның Еңбек Ері» с орденом «Отан» присуждено генеральному директору товарищества «Зенченко и К» Зенченко Геннадию Геннадьевичу.

Ряд работников сельского хозяйства стали кавалерами орденов «Барыс» ІІ, ІІІ степеней, «Парасат» и «Құрмет», «Еңбек даңқы» ІІІ степени, а также награждены медалью «Ерен еңбегі үшін».