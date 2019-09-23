Президент встретился с представителями политических и экспертных кругов США

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Программу визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Нью-Йорк открыла встреча с видными американскими политиками и представителями экспертного сообщества, организованная при содействии влиятельного американского аналитического центра "Atlantic Council" ("Атлантический совет"), передает Kazpravda.kz со ссылкой пресс-службу Главы государства.

В ходе встречи Президент подробно рассказал о текущем состоянии и перспективах развития казахстанско-американских отношений, основных приоритетах внешней политики, торгово-экономическом и инвестиционном потенциале Казахстана.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что развитие сотрудничества с США имеет особое значение для нашей страны.

"Мы придаем важное значение реализации достигнутых в ходе официального визита Первого Президента Нурсултана Назарбаева в США в январе 2018 года соглашений, которые заложили основу для расширенного стратегического партнерства между двумя странами", – подчеркнул Президент.

Глава государства напомнил, что США являются одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана. Общий объем американских инвестиций в нашу страну превысил 45 млрд долларов.

Касым-Жомарт Токаев также проинформировал американских партнеров об успешном осуществлении ряда совместных проектов в энергетической сфере и обратил внимание на наличие новых возможностей для расширения взаимодействия в сельском хозяйстве и высоких технологиях.

По словам Президента, Казахстан намерен и впредь укреплять долгосрочные экономические контакты с американским бизнесом.

В свою очередь американские участники мероприятия высоко оценили уровень двустороннего сотрудничества, отметив широкий потенциал дальнейшего укрепления взаимовыгодного стратегического партнерства с Казахстаном.




Отмечается, "Атлантический совет", созданный в 1961 году, является одним из ведущих аналитических и научных центров США. Совет занимается исследованием вопросов трансатлантических связей, интеграционных процессов, безопасности и окружающей среды.

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