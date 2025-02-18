Президент выразил соболезнования в связи с гибелью шахтеров в области Ұлытау

Фото: пресс-служба президента РК

Глава государства Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования родным и близким рабочих, погибших в результате обрушения горной массы на руднике корпорации «Казахмыс» в области Ұлытау, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Президент поручил правительству провести тщательное расследование причин чрезвычайного происшествия.

Профильным ведомствам и акимату региона поручено оказать всю необходимую помощь семьям погибших.

Напомним, вечером 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались 7 работников шахты.

На место происшествия незамедлительно направились силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана.

Поисковые работы шли всю ночь, к утру было обнаружено тело последнего седьмого рабочего.