ЧП на шахте в Ұлытау: спасатели подняли на поверхность тела работников рудника

Поисковые работы шли всю ночь, к утру было обнаружено тело последнего седьмого рабочего

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе поисково-спасательных работ на руднике, принадлежащем ТОО «Корпорация Казахмыс», группировкой спасателей обнаружены тела всех семерых сотрудников корпорации, оставшихся за зоной обрушения. Их личности устанавливают, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МЧС РК

«Тела всех семерых работников подняты на поверхность и переданы сотрудникам полиции для проведения судебно-медицинской экспертизы», - говорится в сообщении министерства по чрезвычайным ситуациям.

На месте работает группировка сил и средств МЧС Казахстана.

На «горячую линию», открытую в Оперативном штабе МЧС РК, на данный момент поступило 23 звонка.

Проводится расследование, направленное на выяснение всех обстоятельств произошедшего, добавили в МЧС.

Напомним, вечером 17 февраля на руднике «Жомарт» ТОО «Корпорация Казахмыс» Жанааркинского района области Ұлытау произошло обрушение горной массы в шахте. За зоной обрушения остались 7 работников шахты.

На место происшествия незамедлительно направились силы и средства ДЧС области Ұлытау и ДЧС Карагандинской области, в том числе кинологические расчеты, медицинские работники Центра медицины катастроф и психологи МЧС Казахстана.